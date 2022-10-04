港府計畫明年上半年落實推動人民幣買賣港股機制 學者料作用不大

香港/人民幣

為進一步推動以人民幣在香港買賣股票，香港政府正計畫修例，豁免市場莊家就港幣和人民幣雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，吸引投資者交易。而香港交易所亦正就此擬訂規則，目標在明年上半年推出雙幣股票市場莊家機制。

廣告 繼續瀏覽後續

香港股市近來處於弱勢，昨(3日)早更一度跌穿17000點，創11年新低；對於港府現時推出推動人民幣買賣港股機制的時間表，香港證券商協會主席陳柏楠認為，這可為市場帶來衝喜作用，但因為只是消息，不能實時刺激大市成交量。中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波更指出，新措施對於鼓勵人民幣跨境使用有一定作用，但整體作用有限，強調影響離岸人民幣市場的關鍵因素是人民幣的息率和自由度。

財經事務及庫務局局長許正宇昨(3日)在立法會一個委員會會議上透露立法時間表，他指出，目前人民幣櫃檯流動性較低，同一證券的港幣及人民幣櫃檯間存在價差，影響投資者參與人民幣櫃檯的意欲，亦不利於推動人民幣證券發行和交易，因此，證券及期貨事務監察委員會、港交所和金融管理局組成工作小組建議設立雙幣股票市場莊家機制，透過現時流動性較低的人民幣櫃枱提供報價，便利投資者在所需價格進行買賣，給予投資者較佳價格效益，目標是在明年上半年，推出雙幣股票市場莊家機制。

同時，他又指，市場莊家亦可進行同一股票在雙幣櫃檯之間的套戥交易，致使雙幣股票的價格長期趨向一致，有關配套將有助提升人民幣股票交易機制的整體效率和質素，提升人民幣股票的流動性，從而推動更多發行人在發行港幣股票之餘，亦積極考慮設立人民幣股票櫃檯。

香港在十年前推出首隻以人民幣計價的港股，但未有進一步發展，直至去年初，港府重提推動人民幣計價證券，由證監會、港交所及金管局成立工作小組研究有關安排。及至去年8月，前金管局總裁任志剛再提「人民幣計價股票」，要把人民幣以國際貨幣的方式有意義地推向國際市場，加快人民幣國際化步伐。不過，資深新聞工作者顏寶剛5月時已質疑，這做法的代價可能是令港幣逐步邊緣化，以及把港股定價權拱手相讓給人民幣投資者，這情況在市場莊家套戥失效時，可能性更高。若定價權落在大陸投資者手上，難免令人擔心會否出現更多違規的內幕交易。