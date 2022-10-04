澳門最快月底恢復陸客電子簽注和旅行團 國慶黃金周受惠不多

澳門/旅遊

澳門國慶黃金周人流略增，但大三巴前的遊人，與過往遊人如鰂的情況，仍有距離。2022年10月4日

澳門復常在望，當地政府表明，本月底或11月初可望恢復中國內地旅客的網上籤注和旅行團，首先恢復的是「四省一市」，即廣東、上海、浙江、江蘇及福建。國際投行估計，消息對國慶黃金周幫助有限，預計日均入境人數為約3萬人，與當地政府認為可以復蘇經濟的4萬人次，仍有差距，但預料聖誕檔期會受惠恢復個人簽注，令12月的賭收有望回復至疫情前的45%至50%水平，即日均賭收介乎2億至2.5億澳門元(下同，折算約2520萬至3150萬歐元之間)。

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不過，日益向與採取「與病毒共存」的國際社會靠攏的香港，不能受惠於恢復個人網上籤注和復辦旅行團，澳門對香港的隔離措施仍會維持入住檢疫酒店7天及3天家居醫學檢測，即「7+3」不變。

至本周末結束的國慶假期，是澳門自8月與大陸恢復免隔離通關後的首個「十一黃金周」，在中國政府呼籲就地消費的情況下，入境旅客仍然有所上升。澳門旅遊局公布，本月1日的黃金周首日，有37427人次入境澳門，按年增逾18倍，當中九成為中國旅客；但入境人次在第三天開始回落至2.4萬，以黃金周首三日計算，每日入境人次約為3萬。旅遊局長文綺華表示，有關人數已超出日均2.5萬人次的預期，希望餘下假期繼續保持「走勢」。

對於黃金周效應，博彩業界和投行的看法不同。經營博彩業的實德環球副主席馬浩文表示，賭場人流雖有增加，但預料澳門本月的博彩收入只會增至40億，較上月增加10億。美銀證券則較為樂觀，預期10月黃金周的日均旅客可達3.3萬人次，隨着澳門市況復蘇，可帶動10月份賭收上升至62億澳門元。摩根大通的預測更低，該行認為黃金周的表現仍然會是低迷，市場焦點是恢復網簽後的情況，若如期在月底或11月初恢復網簽，12月的賭收有望回復至疫情前的45%至50%水平，即日均介乎2億至2.5億澳門元。意味當月賭收可達62億至77.5億澳門元。

澳門行政長官賀一誠9月下旬表示，與北京的中央政府開會後，決定恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團，並會有熔斷及恢復機制，預計需要1個月時間籌備，意味10月底或11月初可以落實。至於鎔斷機制，他透露，若內地某一省市發生嚴重疫情，澳門會停止相關赴澳旅行團；相反，若澳門發生疫情，亦會有熔斷機制，並在一定日數後恢復正常旅行團赴澳，而毋須再向中央申請。

他又指，現時澳門每日有2萬多人次訪澳旅客，不足以滿足市場發展的需求，期望旅客量較現時多一倍，即每日約4萬多人次，這可讓澳門較平穩地復蘇。