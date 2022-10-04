《隱入塵煙》爆紅後遭全網下架

電影審查

《隱入塵煙》26日突然被下架，主流影視平台優酷網、愛奇藝、騰訊視頻等均已找不到完整影片。而該片兩周前已在電影院下線。2022年2月，唯一入圍主競賽單元的中國影片曾是中國內地導演李睿珺編劇並執導的《隱入塵煙》。此部影片也是近3年來唯一一部入圍歐洲三大國際電影節（柏林、戛納、威尼斯）主競賽單元的華語片。

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對此，不少大陸網友對影片全網消失感到愕然，紛紛質問下架原因。有網友嘆息：“《隱入塵煙》隱入塵煙了！”

由李睿珺編劇並執導，武仁林、海清領銜主演的《隱入塵煙》是一部文藝色彩濃厚的中國現實題材影片，今年2月入圍第72屆柏林國際電影節主競賽單元。多次遭遇撤檔後，今年7月8日才終於獲得中共文化部門批准放映。

文藝片的電影票房通常較差，但該片在大陸上映後受到觀眾歡迎，8月下旬以來票房連續逆襲，力壓多部商業片，9月7日，在上線60天後首次奪得單日票房冠軍，創造了破億元票房的紀錄。

影片講述了一對中國西部甘肅農村夫妻的苦難人生。大齡單身漢馬有鐵（武仁林扮演）娶了身有殘疾的曹貴英（海清扮演），兩人一貧如洗，但依舊堅強樂觀。

後來，中共政府突然下達拆除危房的政策，一直借住別人房子的兩夫妻無家可歸。隨後行走不便的曹貴英失足落水，在村民的冷漠觀望中溺亡，馬有鐵痛不欲生。

電影結尾有一行字幕：“馬有鐵在政府和熱心村民的幫助下，喬遷新居，過上了新生活。”但有影評人透露，原版結局是馬有鐵喝農藥自殺，該字幕是為了過審而做出的妥協。

影片除了知名女演員海清，男主角馬有鐵的扮演者武仁林和其他群眾演員都是農民，服裝、化妝、道具也貼近西北農村，受到觀眾肯定。