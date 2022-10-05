德國租車公司Sixt 將採購比亞迪10萬輛電動車

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據德國電視一台，德國《明鏡》周刊等綜合報道，德國最大租車公司sixt計畫在今後六年內採購10萬輛中國比亞迪生產的電動汽車。此舉在德國立即受到爭議。

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德國最大租車公司Sixt計畫改建其車隊，加大其電動汽車的份額。為此，Sixt開始與中國廠商比亞迪合作。在隨後六年裡，Sixt將向比亞迪訂購10萬輛電動汽車。Sixt周一宣布，首先將訂購數千輛由電池驅動的比亞迪汽車，在隨後數周內，就會投入使用。人們首先可以在德國、法國、荷蘭和英國使用這些電動車。它們是比亞迪的Atto 3型電動SUV。

在隨後六年裡，Sixt將從比亞迪購買約10萬輛電動車，以推動其車隊的改組。到現在為止，該公司車隊里的電動汽車只佔總體的10%。到2030年，其電動車佔比應提升到70%-90%。公司會注意採購不同的品牌和車型。

中國汽車生產商比亞迪將幫助Sixt在歐洲擴張。到目前為止，有比亞迪、上汽、蔚來等15個中國生產商計畫攻佔歐洲市場。雖然這些品牌還鮮為人知，但這種情況可能會在未來幾個月內發生變化。

總部位於慕尼黑附近的Sixt公布消息後，立即遭到部分德國聯邦議員的批評。他們認為，Sixt此舉與當前降低對華依賴的趨勢不相符，而且中國汽車存在為中國政府充當間諜的風險。

德國《圖片報》甚至指責Sixt身為德國企業，卻不優先考慮德國電動車，而大肆採購來自人權欠佳的中國車輛。《圖片報》指責Sixt損國賣國。但Sixt駁斥《圖片報》的指控荒謬。

德國《經濟周刊》指出，Sixt從比亞迪購買10萬輛電動汽車，應是中國電動汽車大規模進軍歐洲的開始。中國電動汽車現在就像大眾汽車一樣好，或者甚至更好。中國汽車業在經過幾十年的追趕後，已經可以與西方競爭。有些品牌甚至超越了西方。

德國《商報》指出：德國生產商供貨緩慢，客戶等待大眾、寶馬、奔馳等品牌的電動車常常要等一年。中國生產商供貨更快，而且，中國電動車已達到甚至領先現代水平，比如，比亞迪的電池非常好，連特斯拉也想使用它們。這也是Sixt選擇和比亞迪合作的原因。