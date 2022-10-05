涉將數據發往中國 美選舉服務公司華裔CEO被捕

政治

10月4日，美國選舉服務公司Konnech的華裔首席執行官余尤金（Eugene Yu）被拘捕，他被指控涉嫌“盜竊個人數據”並將美國選舉數據發送往中國。

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“門戶專家”(the gateway pundit) 10月4日報導稱，當天早些時候，洛杉磯縣地方檢察官辦公室(LADA )調查局的調查人員在密歇根州 Meridian Township 警察局的協助下，拘捕了選舉服務公司Konnech Corporation 的首席執行官 Eugene Yu，這位高管被指控涉嫌在美國選舉活動中盜竊個人身份信息。LADA 的調查人員還查獲了相關的硬盤驅動器和其他數字證據。

報導稱，被盜竊的數據屬於選舉站民意調查工作人員，並且是TrueTheVote去年8月在亞利桑那州舉行的“PIT”主題。當時，美國防止選舉舞弊的選民權益組織“校準選票”創辦人凱瑟琳·恩格爾布雷希特(Catherine Engelbrecht)和密西西比州人類服務部前任負責人格雷格·菲利普斯(Gregg Phillips)曾對外披露，他們正在與密歇根州的FBI合作，處理Konnech公司向海外發送數據的問題。

在這份通告中，洛杉磯地方檢察官喬治·加斯康（George Gascon）表示，警方已從密歇根軟件公司沒收了硬盤驅動器和其他數字證據，而地方檢察官辦公室( LADA )正在尋求將余尤金引渡到洛杉磯。

“我要感謝我的檢察官和調查人員致力於消除對政府實體和當地企業的網絡入侵，” 加斯康說，“數據泄露是對我們數字生活方式的持續威脅。當我們委託公司保管我們的機密數據時，他們必須願意並且能夠保護我們的個人身份信息免遭盜竊。否則，我們都是受害者” 。