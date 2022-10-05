港媒料「兩個確立」、「兩個維護」入黨章 評論指習近平有需要藉此鞏固權力

中共二十大

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）將在不足兩星期內召開，香港《明報》沒有引述消息人士報道，確立中共總書記習近平是黨核心和統一領導的「『兩個確立』和『兩個維護』，料將寫入黨章。」時事評論員劉銳紹向本台指出，相信這事甚有可能發生，因為習近平要藉此鞏固其地位和政治權力，但其權力是否真的鞏固，須在兩、三年後再觀察。

廣告 繼續瀏覽後續

上述兩組「兩個」近兩年已是密集宣傳和學習，所謂「兩個確立」，是指「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，而有關說法已寫入十九屆六中全會通過的中共第三個歷史決議中；至於「兩個維護」，是指「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」，以及「堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

熟識中國事務的評論員劉銳紹指出，兩組「兩個」寫入黨章的可能性大，因為根據中共慣例，在政治上有此安全需要，例如中共黨內二號人物的林彪，其作為中共中央主席毛澤東接班人的安排亦曾寫入黨章；其次，習近平要的，不光是今次「二十大」會議上的二度連任，而是三度連任，甚至永續，故此更加需要以文字確立其地位；這是眼前的政治需要，讓他要鞏固其政治地位。

他續稱，習近平放眼的，更是超越「二十大」，因為習心知未來的挑戰會越來越大，故此需要他認為可以凝聚的力量來確立其威權，兩組「兩個」是習認為可達此目標的說法。

至於有關說法寫入黨許是否表明習的權力已經十分鞏固或進一步鞏固，劉銳紹表示，這在「二十大」前後一定可以做到，因為習視「二十大」是他的生死關鍵，一定會收緊管控，以確保「二十大」能如他所願地進行；而明年春天的人大政協「兩會」，習亦會緊抓人事布局，故「二十大」前後，習的權力一定穩固。

不過，劉認為，習的權力是否真的鞏固，還要在兩、三年後觀察。他解釋，中國現時經濟問題嚴重，習只以高壓手段壓着，中國人可以忍受多久？若問題隨着時間發酵，民眾的忍受力到了臨界點，那便是觀察習的權力是否鞏固的時候。

另外，《明報》今(5日)天的報道又指出，習近平在「二十大」開幕禮上代表第十九屆中央委員會提交報告，把他過去任十年的「新時代」，定調為「偉大變革」，在黨史以至中華民族發展史上具有里程碑意義。

展望未來，報告將規畫在面對國內外環境複雜性、嚴峻性、不確定性加劇之際，中共會在二十大報告中制訂大政方針，在各方面以至「一國兩制」和中國統一作出部署。