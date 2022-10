美國會CECC報告：北京藉國安法以恐懼治港 拆公民社會來粉碎抗爭力量

美中港/政治

美國國會暨行政當局中國委員會(Congressional Executive Commission on China, CECC)針對《港區國安法》下的香港公民社會發表報告,指出國安法不單上用作打擊香港的民主發展,還對香港曾經活躍的公民社會帶來「毀滅性的效果」,而訪問者的經歷正好說明中國如何藉著瓦解香港的公民社會來粉碎抗爭力量的社會基礎。

美國會的中國委員會職員訪問了42名現在和曾經在香港公民組織和立法會服務的人員,並將33人的意見節錄在這份題為《香港的公民社會:從開放城市到恐懼之都》(Hong Kong’s Civil Society: From an Open City to a City of Fear)的報告中,根據在美國時間昨天(4日)發表的報告,33名被節錄者中,大部分都要求匿名以免危及自己或留在香港的家人、同事和親友,因為單是跟外國政府機構人員溝通都可能令他們面對被控以國安法中的勾結境外勢力罪的風險。至於具名的10名受訪者,至少8人是身處海外的,餘下兩人是不知他們是否身在香港。

報告指出,香港公民社會一度十分活躍,港府的中央政策組在2004年一份研究中指出,在香港678萬人口中,約有55萬至71萬人參與義務工作,對社會的整體生洞質素提升大有裨益。而2019年的反對修訂逃犯條例運動,可說是公民社會發展的頂峰,展現出民間團體高度組織化的發展。但隨後被中國以《港區國安法》進行鎮壓。

當局以國安法中的恐怖活動、顛覆、分裂及勾結外國勢力等罪名和《刑事罪行條例》中的煽動罪去控告異議者,甚至只是在法庭中拍掌亦被拘控。此外,又加強對專業團體的掌控,削阻抗爭力量。現於日本明治大學比較法研究所當訪問學人的潘嘉偉在報告中說:「港區國安法意味着公民社會團體的政治空間的終結束」,因為中共視之為他們與外國勢力的生死搏鬥,故此決心讓香港的公民社會崩塌。熟悉中國非政府組織的他又說,在香港施行鎮壓是大陸藉詞民間組織接受外國資助而大加打壓的升級版,但在香港學者眼中,中共的行動是因為那些民間組織令中共在國際社會顏面受損。

報告引述一名前民主派立法會議員形容,中國政府這次對香港的鎮壓,比港英政府在1967年打壓中共在港暴動有過之而無不及,因為當年沒有以言入罪。在獨立媒體被迫關閉之際,當局卻以《大公報》等建制傳媒肆意抨擊不同聲音,隨之以搜查和拘捕行動,再加上法官配合當局嚴打反對聲音,甚至對普通市民也下重手,遂令社會各界噤若寒蟬。一名身處香港但不願具名的大學教授形容:「香港已經從一個開放社會變成一個人們被恐懼籠罩着的社會」。

報告沒有作出建議,但CECC曾在7月一個有關香港的聽證會後,致函美國總統拜登,敦促行政部門考慮對香港的中階執法人員施加制裁。而在本周一,多位參議院兩黨議員推出決議案,譴責香港當局逮捕天主教榮休樞機主教陳日君,要求立即撤銷對陳日君樞機主教的所有指控;又敦促中國和香港當局停止打壓香港公民社會人士,立即釋放並撤銷對所有被不公正拘留和指控的政治犯的指控。