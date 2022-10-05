防止疫情外溢北京 新疆全境暫停客運列車

封控

新疆烏魯木齊、伊寧市、庫爾勒市等多地，持續2個月封控，仍未實現疫情清零，當局承認防疫失敗。中共20大即將召開，為防止疫情外溢，已暫停全部離疆客運列車。

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官方通報，10月4日，新疆新增本土無癥狀感染者91例，疫情集中在烏魯木齊、伊寧市、庫爾勒市等多地。實際染疫人數可能更多。

當局承認防疫失敗，稱本輪疫情是新疆歷史上防控難度最大的“重大突發公共衛生事件”。為防止疫情外溢，已暫停全部離疆客運列車。

庫爾勒居民史先生：“封60天了吧，門都不讓出，封死的，門上都把的封條。核酸天天做，核酸他都門上做。他來了就要門開開，做了再封上。一個星期送一次菜進來吃，物價又貴，比原來菜價貴一半。他們公務員有工資發，老百姓政府都不管，但是不能講。”

長期封城造成居民沒有經濟收入、看不了病、生活物資短缺等人道災難，求助信息不斷。

特別是新疆作為水果生產大省，目前正值阿克蘇蘋果和庫爾勒香梨的產季。

庫爾勒果農彭先生：“現在還在封着，不知道疫情啥時候啊，這東西都是政府造假。現在疫情太嚴了，出不去，都是虧了，梨子，不給你收嘛，到疫情結束了再賣了嘛，都放在冷庫了，賣的話，今年肯定貴喔，冷庫（成本）被佔去了十幾塊錢。”

4日，烏魯木齊天山區等六個區出現病例，當晚官方通報，烏魯木齊市各區縣人員暫不離城。5日記者撥打多通當地居民電話，大多感到壓抑，不敢對外說話。

烏魯木齊居民王先生：“我們現在生活封閉管控。陽性的不出門，沒有陽性的，可以出門，在小範圍之內正常活動。我們這個區域是屬於風險區域。”