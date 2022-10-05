香港資深評論家李怡過世台灣：一輩子只追求自由

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香港資深評論家李怡在台灣過世後，中央社評論說：香港國安法通過後，李怡就選擇台灣作為生命最後據點，今年4月他接受中央社專訪時表示，決定離開香港來到台灣，是找一塊文化相近的土地，完整自己一生的拼圖。

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李怡主編雜誌“七十年代”與“九十年代”，關注台灣反威權爭民主等相關運動，李怡說，“我只是盡好一個新聞人的責任”，辦雜誌是以報導事實為主，然而當前中國與香港的政治環境卻不允許他這樣做，若要忠於自己，就只能改變。

“蘋果日報”創辦人黎智英在2005年邀請李怡主編香港論壇版，2009年本土派慢慢崛起時，香港沒有主流媒體願意刊登他們的文章，只有李怡仍不定期刊登本土派投書，李怡說：“我選稿標準很簡單，第一要好看；第二不要還沒寫完，人家就知道你想講什麼”。

李怡在1980年曾訪問“大公報”老報人徐鑄成後說：從他口中學得2件事，“徐鑄成跟我講，張季鸞吩咐他寫文章要有新意，不是標新立異，而是別重複人家講過的話”。日後這遂成為李怡寫稿、選稿的標準。徐鑄成還告訴李怡，華人管理的地方寫作不自由，“我們沒有監督政府這個傳統，講不好聽的話，也只能躲在外國人的保護傘下”。

2020年香港國安法通過之後，李怡幾乎不能動筆寫文章，他的2個女兒天天催促父親離開香港，但李怡說：“這是我生長的地方，憑什麼是我走！”李怡表示，這輩子只相信“言論自由”這件事，沒想到搞了幾十年，卻什麼都沒有了。

李怡曾說，他這輩子只追求一樣東西，那就是自由，“而什麼能夠保障自由呢？現在看來，民主制度可以保障自由。我從事新聞工作，寫作也好、辦雜誌也好，都是為了自由。”

李怡表示，選擇離開香港，是想完整自己的人生，自己雖然有加拿大護照，但是台灣交通方便，文化又與香港貼近，“最重要是這裡有很多老朋友可以聯絡，年紀大了有時候就需要老友了”。