新疆人權狀況辯論提案 聯合國人權理事會否決

否決辯論提案

聯合國人權理事會6日經表決後，否決針對中國新疆維吾爾自治區人權狀況進行辯論，使得西方國家共同提出的一項決議草案胎死腹中。法新社報導，在此之前，北京展開激烈遊說。47個成員的聯合國人權理事會（UNHRC）6日表決後，以19票反對、17票贊成、11票棄權，否決了就上述議題進行辯論的動議。

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投反對票的包括玻利維亞、喀麥隆、中國、古巴、厄利垂亞、加彭、印尼、科特迪瓦、哈薩克、毛里塔尼亞塔、納米比亞、尼泊爾、巴基斯坦、卡達爾、塞內加爾、蘇丹、阿聯酋、烏茲別克斯坦、委內瑞拉。

阿根廷、亞美尼亞、貝寧、巴西、贊比亞、印度、利比亞、馬拉威、馬來西亞、墨西哥、烏克蘭棄權。

中國遭控在西部新疆維吾爾自治區對維吾爾人和其他穆斯林少數民族犯下違反人道罪，華府上個月破天荒地在聯合國人權理事會提出決議草案，尋求就此進行“辯論”。

決議案共同提案國包括英國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、澳洲和立陶宛。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）卸任前公布延宕已久報告，指出新疆可能發生反人道罪，中國自此受到嚴密審查。

不管在日內瓦或是在各國首都，中國早就卯足全力在駁斥新疆報告，極力闡明“真實的”新疆人權態勢。

中國對非洲國家大舉投入基礎建設並且進行其他投資，是當地主要債權國，此刻也對這些國家極盡拉攏之能事。

上個月針對人權理事會中13個非洲國家表決模式進行的分析顯示，他們通常在針對特定國家的決議案表決中棄權。

分析同時指出，這些國家近期日益屈服於中國和其他國家要求投反對票壓力，從而導致決議案功敗垂成。

一名西方外交官表示，“我們知道中國的影響力，特別是在非洲”，許多國家尤其不願意在表決的時候與聯合國安全理事會常任理事國唱反調。