新疆兩千多萬人和各種交通進入“速凍”，只為查出97個病例

中國/新疆/新冠清零

新疆當局對這個擁有2200萬人的地區實施了最為嚴厲的封控，所有人員都被禁足在家，各種公交暫停運行，97%的離境航班和95%的入境航班都已經被取消。

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中國國家衛健委周四通報說，在過去的一天，中國面積最大的新疆自治區全境新增病例97例，比周三的93例增加了4例。

新疆當局的公告稱，新疆目前的疫情是“傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件”。

但是，美聯社6日的報道指出，新疆實際的病毒感染病例與新疆當局大張旗鼓的防控做法相比，完全不成比例。

與世界上選擇與病毒共存，已經完全開放的國家每天出現的數萬感染病例相比，新疆的數字可謂不值得一提。

根據新疆當局周二舉行的新聞發布會，本輪疫情開始於7月30日。雖然從八月份以來疫情管控出現了明顯的效果，但由於部分地區、部分人員思想麻痹致使疫情出現反彈。

自7月30日以來，新疆報告了5790例確診感染病例。

新疆首府烏魯木齊周二發布通告，為控制疫情外溢，烏魯木齊各縣區人員暫時不要離開，外出就醫等特殊情況必須上報，經專家評估後進行。中國媒體也稱這是“最嚴格的外出政策”。

除此之外，新疆所有發往外地的列車、跨省的公共汽車和大部分航班都暫停運行，等待新的通知。

據美國有線電視新聞CNN報道，烏魯木齊機場97%的離境航班和95%的入境航班都已經在周三取消。新疆第二大機場喀什機場的所有離境航班都已取消，只保留了兩個飛往烏魯木齊的航班。