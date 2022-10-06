日本強烈抗議朝鮮再發彈道導彈

朝鮮/日本/軍事

日本政府和韓國軍方宣布：朝鮮6日凌晨從首都平壤的三石附近向日本海發射兩枚短程彈道導彈，推定落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。朝鮮4日剛剛發射了一枚彈道導彈，飛越日本上空。

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日本首相岸田文雄6日針對朝鮮發射導彈表示：“我已指示向公眾提供信息並正在徹底確認安全。我們對朝鮮此舉是絕對不能容忍的。”

岸田文雄指出：“這是從9月底開始短時間內的第6次發射”。

在此後的參議院全體會議上，岸田說：“我們強烈敦促朝鮮採取具體行動，全面解決綁架、核和導彈問題。”

到目前為止，日本尚未確認飛機或船隻受損。政府已通過駐北京使館途徑向朝鮮提出強烈抗議。自9月25日以來，朝鮮以每兩天一次的異常頻率多次發射彈道導彈。

朝鮮表示強烈反對美韓9月下旬在日本海舉行聯合演習，演習中部署了美國核動力航母羅納德·里根號。羅納德·里根號從5日起重新部署在日本海，6日與韓國軍方等一起參加訓練。

據韓國軍方稱，這兩枚導彈是在6月6日（與日本時間相同）早上6時01分至6時23分之間發射的，第一枚在最高約80公里的高度飛行了約350公里，第二枚在最高高度約 60 公里處飛行了約 800 公里。根據日本防衛大臣濱田靖一的說法，第二枚導彈的飛行高度可能比平時低，距離長，並且可能飛行在不規則的軌道。

濱田譴責朝鮮“執拗地單方面升級挑釁，威脅到我國和地區的和平與安全，絕對不能容忍。”

濱田對表示：“我們將考慮包括反擊能力在內的所有選擇，並努力從根本上加強我們的防禦能力。”

另一方面，日本參議院6日在全體會議上一致通過了抗議朝鮮4日飛躍青森縣上空發射彈道導彈的決議。眾議院也於5日通過了一項具有相同旨意的決議。