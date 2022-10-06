港府廢拘捕醫生所發2萬多張「免針紙」 被指專橫毀法治 高官只談合情合理

香港/防疫

香港警方早前拘捕7名涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書(俗稱「免針紙」)的醫生，當局隨即決定，涉事醫生簽發予2萬多名市民的「免針紙」將於下周三起失效。有關決定受到立法會議員江玉歡質疑，港府無權廢除「免針紙」，且醫生未被定罪，當局便「一竹篙」廢取所有「免針紙」，做法兒戲和專橫，有破壞法治之嫌。但港府第二把手陳國基反駁，有關安排「合情合理」，但無提合法。

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根據港府的防疫政策，市民須接種疫苗方可進入食肆等表列處所，若有健康問題而不能「打針」，須持有醫生簽發的「免針紙」方可，警方在上月下旬開始拘捕醫生，指他們涉嫌濫發「免針紙」，當警方於9月27日拘捕第7名醫生時，衛生署當日宣布，該7名醫生髮出的「免針紙」占所「免針紙」超過一半。政府有「合理理由」懷疑上述醫生未有恰當表指引發出「免針紙」，故決定不再接納相關醫生髮出的「免針紙」，有關「免針紙」會自本月12日起失效，持有相關「免針紙」的巿民須自行再找醫生，以確定可否繼續獲得醫學豁免。

選舉委員會界別議員江玉歡日前兩度在社交平台質疑當局的決定，指《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》沒有列明政府有權在特定情況下廢除「免針紙」，醫務衛生局長盧寵茂一意孤行，用「合理懷疑」作為理由，便一併廢除二萬多張證明書，流於兒戲。她續稱，普通法奉行「無罪推定」原則，7位醫生的指控尚待舉證，「何解涉及二萬多個市民的證明書能不用舉證，通通用『盧局懷疑』一網打盡。作為律師，作為有份審核599L章的立會議員，實在容不下法治的社會有這樣專橫的手段。」

面對身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊指法例明顯假設局長有權決定某豁免證明書是否符合法定條件，若認為局長錯誤行使權力，受影響者可提出司法複核，江玉歡強調，如果凡事都要透過司法複核解決，港府即使勝訴，也會輸掉民意。

當坊間質疑港府安排是否合法或符合法治時，作為港府第二把手的政務司司長陳國基只強調，有關安排「合情合理」，。他昨(5日)在社交網站響應稱，若接納有關醫生過去發出的「免針紙」，會影響公共衛生及為公營醫療系統帶來不必要的壓力。

但港府發言人深夜作出讓步，宣布持有相關醫生「免針緹」的市民，可免費獲得政府醫生檢視是否可繼續獲得醫學豁免。

然而，不少評論早已質疑，港府為了催谷市民接種疫苗，很多醫生會拒發「免針紙」，加上當局已把市民接種疫苗方可進入表列處所的年齡下限降至5歲，新安排已脫逃防疫本意，是要「迫人打針」。