紐時調查：李文亮病歷曝光 死亡時間可能早於官方公布

李文亮之死

中國新冠疫情吹哨人李文亮染疫去世超過2年，《紐約時報》的一項視覺調查披露了李文亮之死的新細節。題為《被訓誡的李文亮如何度過生命最後一程》文中引述一名李文亮同事提供的資料，揭露了當時接受治療的細節，以及政府如何進行審查，資料還顯示李文亮實際死亡時間可能早於官方公布的時間。

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李文亮曾經是武漢中心醫院眼科醫生，在2019年疫情爆發之初，率先在社群平台微信的同學群組中示警。但2020年1月3日，他被控“在網路上發布不實言論”而遭轄區派出所訓誡，並在“訓誡書”上簽名。2月7日，李文亮因染疫病逝，年僅34歲。他的去世在中國引發了悲痛和憤怒，其影響力之大和範圍之廣均屬罕見。

李文亮過世2年多之後，《紐約時報》視覺調查團隊從化名為“B醫生”的李文亮同事手中獲得有關李文亮生命最後幾個小時的第一手醫療資料、病歷，當中紀錄了醫療團隊使用過和討論過的搶救措施，填補了大眾認知中的一些空白。

據報導，這些資料顯示李文亮接受的治療總體上和當時治療新冠患者的常規方法一致。病例中記錄李文亮被診斷出處於“抑鬱狀態”，提到的癥狀為食慾不振，晚上無法入睡。這一細節此前未曾被報道。

《紐約時報》稱，還獲得了武漢市中心醫院的部分內部文件和李文亮的病情資料，其中一些證實了B醫生的說法。醫療記錄經過專家驗證，其中的細節與公開信息相符。八位有治療新冠患者經驗或曾在中國醫院執業的美國華人醫學專家為時報審閱了這些醫療記錄。這些信息展示了李文亮在生命的最後39天里如何對抗一種致命的病毒，以及如何應對政府對他的審查。

2020年1月12日，身為眼科醫生的李文亮因發燒、肺部感染等癥狀入院。入院第3天就需要給予氧氣支持。

據《紐約時報》指，儘管受到官方警告，李文亮仍在2020年1月27日接受了中國一家報紙的匿名採訪，描述了他如何因試圖發出警報而受到訓誡。最終，他在社交媒體上公開了自己的身份，瞬間成為了民間英雄。他在病床上接受了更多採訪，並表示希望儘快康復，加入抗擊疫情的醫務人員隊伍。

這份病歷也顯示李文亮於2月5日病情嚴重惡化，肺炎加重，呼吸非常困難，2月6日晚上7時20分左右心臟驟停，雖然沒有明確說明他的心臟停止跳動，但記錄顯示醫療團隊開始對他進行心肺復蘇術，根據病歷，搶救持續了7個半小時以上，但李文亮的心臟一直沒有重新跳動。

最終，醫院宣布李文亮死於2月7日凌晨2時58分，政府的調查引述了那個時間點“呈直線反應的心電圖”作為佐證。

然而，根據B醫生提供的資料，其中有一份2月6日晚上9時10分左右的心臟彩色超音波報告，顯示當時心臟已經停止跳動。這位醫生曾在2月6日晚上9時左右抵達李文亮的重症監護病房，他說，醫院領導層要求醫療團隊使用人工肺，因為他們想向公眾表明醫院進行了不遺餘力的搶救。但在場的幾位醫生認為，在那個時候上人工肺已經太遲了，無法發揮任何作用。

B醫生還說，考慮到人工肺的侵入性，這時候讓李醫生接受人工肺是“對屍體的一種褻瀆”。B醫生指出：“當時見到他（李文亮）的時候，他就已經死掉了，按照正常流程的話已經是可以宣告死亡了。”

B醫生說，選擇在此刻向公眾講述原委是為了尊重他所知道的事實，這也正是當初李文亮所做的事。

《紐約時報》報導最後提到，在取得這份資料並由醫學專家解讀後，曾多次試圖聯繫李文亮的醫療團隊，但沒有人同意回答問題。武漢市中心醫院新聞辦公室則表示，他們不接受國際媒體的採訪。負責調查李文亮之死的中國最高監察機關國家監委沒有回復記者的置評請求。中國駐華盛頓大使館沒有回應記者的置評請求。

李文亮去世後在中國網絡上引發極大的震動，他的推特目前每天依然有成千上萬人留言，問候李醫生，也講述自己每天的生活和情緒，被稱為中國的“哭牆”。