英國維珍航空撤出香港 看淡香港前景亦有營利因素

香港/旅遊

正當香港放寬入境防疫限制但仍不足以奪回其國際航空樞紐地位之際，英國的維珍航空宣布，由於俄羅斯領空持續關閉，營運日益複雜，決定無限期暫停倫敦往來香港的航班服務，並關閉香港辦事處。有航空業網站認為，這是正常的商業決定，因為該航線的營利正在下跌；但有香港學者指出，香港復蘇較區內其他城市慢，維珍顯然是對香港經營環境失去信心。

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提供英國直飛香港航班28年的維珍航空，因疫情關係，去年12月起暫停來往英國希斯路機場和香港的航線，隨着港府早前宣布放寬入境限制，該公司計畫在明年3月恢復航班，但昨(5日)午突然公布等於撤出香港的決定，令46名員工受影響，而已購買復航機票的乘客，可以更改航班或退款。

維珍早前曾表示，俄羅斯因俄烏戰爭而關閉領空後，港英航線須繞道，倫敦到香港的航班須多飛1小時，而返航所須時間更須增加多一倍至約兩小時，意味燃油等成本大增，商業航空新聞網站Simple Flying指出，英港航線的營利在疫情前已因缺乏轉機旅客而下滑，加上維珍的長途機不多，選擇跟香港說再見是可以理解。

中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國則認為，這反映維珍對香港經營環境失去信心。他解釋，北美和歐洲等地已復蘇至疫情前的五成，但剛放寬檢疫措施的香港，復蘇速度明顯較慢，在全球均欠缺機組人員和機師的情況下，航空公司基於善用資源而將人力調配至「有生意做的地方」。

維珍停飛前，每日有一班直航機往來倫敦和香港，該公司撤出香港後，只余國泰航空提供往來香港及倫敦的直航班機，但英航受疫情而暫停的直航服務，須在今年12月才恢復。