拜登讚揚諾貝爾和平獎獲得者勇於面對“恐嚇和壓迫”

美國/聯合國/諾貝爾和平獎

美國總統拜登周五讚揚今年諾貝爾和平獎獲得者烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯民間社會代表在“恐嚇和壓迫”面前表現出的勇氣。聯合國秘書長古特雷斯表示，今年諾貝爾和平獎得主彰顯“民間社會促進和平的力量”。

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法新社報道，獲得今年諾貝爾和平獎的分別是白俄羅斯被監禁的人權活動家阿萊斯•比亞利亞茨基（Ales Bialiatski），去年被俄羅斯當局強制關閉的民間社會組織“紀念館”，以及烏克蘭的“公民自由中心”。美國總統拜登讚揚烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯民間社會代表在“恐嚇和壓迫”面前表現出的勇氣。

拜登寫道：“今年的諾貝爾和平獎獲得者提醒我們，即使在戰爭的黑暗時刻，面對恐嚇和壓迫，人類對權利和尊嚴的共同嚮往也無法消除。”

另外，聯合國秘書長古特雷斯周五向獲得今年諾貝爾和平獎的俄羅斯、烏克蘭的兩家人權機構和白俄羅斯的人權倡導者表示祝賀，稱他們代表着“民主的氧氣”。

古特雷斯說：“正如諾貝爾委員會所說的那樣，今年的表彰突出了民間社會推動和平的力量。”他表示，“民間社會團體是民主的氧氣，是和平、社會進步和經濟增長的催化劑。它們有助於讓政府承擔責任，並將弱勢群體的聲音帶入權力的殿堂。”

獲獎者之一比亞利亞茨基，領導了大規模的抗議運動，反對白俄羅斯領導人盧卡申科有爭議的連任，他因此於2021年7月被監禁。

紀念館則是俄羅斯最古老的人權組織之一，由1975年的諾貝爾和平獎獲得者安德烈·薩哈羅夫領導。該組織全面揭示了斯大林時代臭名昭著的古拉格勞改營中人們遭受的苦難。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭公民自由中心已開始記錄俄羅斯軍隊及其盟友犯下的侵犯人權行為，此前該中心致力於揭露俄羅斯佔領的克里米亞領土上的侵犯人權行為。

挪威諾貝爾委員會主席貝里特·賴斯-安德烈森（Berit Reiss-Andresen）在宣布獲獎者名單時表示，這三個民間社會的獲獎者“多年來一直倡導人們有權批評權力階層並保護基本的公民權利”。

古特雷斯在聲明中指出，公民空間“在世界範圍內正在縮小”。 越來越多的維權人士、女權倡導者、環保人士、記者和其他人權領域的人士“面臨任意逮捕、嚴厲的監禁、誹謗運動、巨額罰款和暴力攻擊”。

古特雷斯總結道：“在我們祝賀今年的諾貝爾和平獎獲得者的同時，讓我們承諾去保衛那些勇敢的捍衛者，他們為了所有人的和平、希望和尊嚴等普遍價值觀作出了英勇的鬥爭。”