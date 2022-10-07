美國將31家中國企業列入未經核實清單

美國/中國/制裁/貿易

美國周五( 10月7日）將長江存儲科技公司等31家中國企業添加到"未經核實清單"中，這些企業是美國官員無法核實的實體，無法證實它們是否具有負責任處理敏感科技出口的可信度。美國商務部推出新措施，限制先進半導體設備出口，以阻止美國的技術用於提升中國的軍事力量。

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路透社報導，美國同時將9個實體剔除在這份"未經核實清單"（Unverified List，UVL）外，包括藥明生物（Wuxi Biologics）。對這家為阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）製造新冠（2019冠狀病毒疾病）疫苗成分的公司而言，這是個好消息。

藥明生物2月間被添加到名單上後，股價曾暴跌。

美國出口商如果要將商品出口到名單上的公司，必須進行較多的審慎調查，同時可能必須申請較多許可證。列入"未經核實清單"也可能是登上美國商務部更嚴格貿易黑名單的前奏。

2016年創立的長江存儲是快閃記憶體（NAND）製造業的一股新興勢力，外界認為，這家公司為美國國家安全和芯片業者構成了與日俱增的威脅。

另據報道，美國商務部周五宣布，限制先進半導體及芯片製造設備出口，以阻止美國的技術用於提升中國的軍事力量。

據《華爾街日報》報道，根據新措施，美國的芯片製造商如需要出口用於先進人工智能計算及當代武器的重要技術超級電腦的芯片，必須先向商務部申請出口許可。同時美國有權禁止進口在使用美國技術但在外國製造的芯片。

美國高層官員指出，部分依賴美國芯片、軟件、加工及技術的先進演算能力被用於加快中國的軍事現代化，包括髮展大殺傷力武器，又或者應用在大規模監控活動，以侵犯人權等。他們認為，容許中國及軍方取得最先進芯片及製造設備，構成嚴重國家安全風險。

新措施同時包括限制可用於生產部分最先進的數字運算芯片、電腦記憶體及數據儲存芯片。另外商務部都限制美國公民、永久居民及企業為部分中國晶片製造商提供技術支援，又擴大對列出口黑名單上的中國超級電腦業個體的限制等。

中國駐華盛頓大使館批評，美國的新措施是"高科技霸權"，利用其科技超凡技術作為優勢，阻止和打壓包括中國在內的新興市場及發展中國家。