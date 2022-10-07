美軍將不再強大到足以保護台灣 模擬戰鬥台空軍幾分鐘即被殲滅

據一著名美國智庫稱，美國軍隊不再有威懾中國軍隊的強大力量。 更糟糕的是，華盛頓可能會在與北京的核武軍備競賽中輸給中國。更令人擔憂的是：美軍戰鬥模擬中，台灣空軍在短短幾分鐘內就被殲滅。

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“美國已經失去了對中國的常規軍事優勢。” 這種苦澀的觀察來自美國最負盛名的智庫之一布魯金斯學會發表的長篇報告：因此，也就無法阻止習近平入侵台灣。

法國資本周刊(Capital)的報道繼續指出，該智庫報告警告說，事實上，鑒於中國的軍事進步，五角大樓阻止北京攻擊台北的傳統戰略，可能“極其難以實現”。

這種被稱為“美國海軍威懾”的戰略是基於美國龐大的艦隊，尤其是其航空母艦。 然而，中華人民共和國已經擁有世界上軍艦數量最多的海軍。

中國艦隊可以自豪誇稱擁有350艘船隻和潛艇，而美國海軍“只有”293艘。

此外，習近平政府並不打算就此止步。 它繼續升級其艦隊，並希望建造更多的兩棲艦艇和航空母艦以增加其整體實力。

布魯金斯學會的報告還強調了中國人民解放軍在導彈、情報、通信和網絡戰等領域的投資不斷增加。

五角大樓在 2021 年發表的另一份報告已經斷言，美國軍方應該動用所有資源來擊退中國對台灣的入侵。 “在我們進行的戰鬥模擬中，台灣空軍在短短幾分鐘內就被殲滅了。

美國海軍和美國空軍甚至無法幫助台北，因為中國導彈會摧毀任何距戰場太近的船隻和飛機。

更糟糕的是，位於太平洋的美國基地將遭到襲擊，甚至可能被摧毀”，五角大樓前高級官員大衛·奧赫馬內克在本報告中承認。

美方無效的核威懾 :面對中國日益增長的軍事實力，布魯金斯學會擔心美國將與中華人民共和國展開新的核軍備競賽。

仍然根據這個智囊團的說法，在這點上，華盛頓也將輸給北京。 根據專家最近的估計，中國有大約 200 到 300 枚可以發射的核彈頭，而美國有 3,750 枚現役武器，俄羅斯有 6,000 多枚。

但五角大樓的另一份報告稱，到 2027 年，中國可能擁有 700 枚核彈頭，到 2030 年至少擁有 1000 枚。這是一個讓北京足以抗衡華盛頓的核武庫存。

根據布魯金斯學會的說法，許多障礙阻止了美國得以重新獲得完全的核武優勢，這包括了白宮傾向於採取穩定戰略以及和核軍備的控制。

該智囊團還說， “即使克服了上述這些障礙，美國很可能無法以足夠快的速度生產鈈核心來與中國競爭，更不用說俄羅斯了，”

它接着補充說：“更普遍地說，與這個世界第一製造大國進行核軍備競賽似乎是徒勞的。”

最終，對於這個美國智囊團來說，為了防止中國可能入侵台灣，美國最好採取製造經濟威脅策略。

報告總結指出， “與其試圖在軍事上威嚇中國，華盛頓及其盟友應該明確表示，他們將在經濟上與中國脫鉤，並降低他們自己在中國經濟壓力下的脆弱性。”