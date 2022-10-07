觀察中共二十大

中國領導人習近平的“高光時刻”即將來臨，中共20大一周後開幕，海外媒體聚焦，法新社周五連發相關報道，包括“習即將在中共20大獲得第三任期”；“習在20大前發起清洗行動”以及“習近平主席是何人？”在這裡我們重點介紹最後一篇的內容。

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文章這樣開篇：2012年習近平掌權時，因為他的低調和家庭背景，眾多觀察家預告他將是中共有史以來最進步的一位領袖。十年過去了，這些預言破產了。

習近平即將在中共20大成為自毛澤東以來中國最強大的領導人，但他卻表現出無情的野心和對異議的不容忍，他的控制欲幾乎滲透到現代中國的各個方面。

但在寫過一部關於習近平生活的書的作者陳仲禮(Alfred L. Chan)看來，這位中國領導人並不是 "為了權力而鬥爭"。"他為權力而戰，將其作為一種工具以實現他對未來的願景"。前德國《明星》雜誌駐華記者佳傑思（Adrian Geiges）也不認為習的動機是渴望財富，“他的願景是希望中國成為全球最強大的國家。”“這個願景的核心是他所說的中國夢”。『習近平』一書作者布朗(Kerry Brown) 稱："習近平是一個有信仰的人......對他來說，上帝就是共產黨。"

法新社簡介了習近平在延安梁家河插隊的經歷以及他的父親習仲勳受毛澤東迫害的歷史，並援引前中共中央黨校教授蔡霞在美國『外交事務』的一段話說：“習有自卑情結。與其他中共高層領導人相比，習自知自己的教育程度很低。”因此，習"易怒、固執和獨斷專行"。”陳仲禮則認為，習一直自視是“中國革命的傳人”。

2007年，習成為中共政治局常委，五年以後取代胡錦濤成為中共總書記，並沒有任何記錄預示他的行動：鎮壓社會運動、鎮壓獨立媒體、被控在新疆實施種族滅絕行為，以及推動所謂的戰狼外交。

習要他的黨領導一切，完成 "中華民族偉大復興 "。不過，布朗寫道：“同樣明顯的是，他也擔心自己對權力的控制力正在下降。”

佳傑思認為："蘇聯和東歐社會主義的垮台對習是一個很大的衝擊，"“習近平將垮台歸功於政治開放。”"因此他決定這種情況不應該發生在中國......這也就是他為什麼希望有一個強大的共產黨領導，有一個強勢的領導人。"