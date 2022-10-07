馬克龍宣布為烏克蘭購買軍需設立"特別基金"

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法國總統馬克龍周五宣布，設立“特別基金”，以便烏克蘭能夠直接購買戰爭中最急需軍事設備。法國計畫再向烏克蘭運送六門凱撒自行榴彈炮。

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法新社報道，馬克龍在布拉格參加歐盟峰會後的記者會上表示，法國將向支持烏克蘭特別基金提供一億歐元的啟動資金；馬克龍稱，特別基金將資助烏克蘭直接從軍火商那裡購買防禦性武器。自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，法國已經向烏克蘭提供了防禦性武器。

迄今為止，法國已向烏克蘭提供了18門155毫米、射程40公里的“凱撒”自行榴彈炮，以及反坦克和防空導彈、裝甲車、軍事人員裝備、15門155毫米TRF1牽引式火炮等。

馬克龍強調，值此戰爭時刻，我們將繼續從財政、軍援、以及為未來重建進行準備等各方面表明支持烏克蘭的意願。

馬克龍在記者會上還證實，法國計畫再向烏克蘭運送六門凱撒自行榴彈炮，這批榴彈炮是從丹麥訂單中挪用的。馬克龍表示，法國正在就交付這批凱撒炮事宜與丹麥進行商議，雙方的協商接近完成。

此前，德國國防部長蘭布雷希特本月初訪問烏克蘭南部港口城市敖德薩時宣布，德國將向烏克蘭提供先進的IRIS-T防空系統，協助烏軍抵禦俄羅斯的無人機攻擊。

美國參議院9月底批准為烏克蘭提供總額達120億美元的新經濟和軍事援助配套，包括為烏軍提供30億美元的武器、物資和薪資，並授權總統拜登指示國防部將美軍價值37億美元的武器和物資運往烏克蘭，以及為基輔提供45億美元政府運作資金。