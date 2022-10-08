中國警察在各國設立警務服務站對海外華人實行長臂管轄

中國人權

2022年9月3日，在中國北京的中國共產黨博物館，一名警察向中國共產黨黨旗致敬。

中國警察在全球多個國家設立“警務服務站”，把中國警察的“長臂”伸到海外華人社區。美國紐約在首批設立的名單中，設在曼哈頓唐人街親共僑團“長樂公會”內。

廣告 繼續瀏覽後續

據總部在西班牙的國際人權組織“保護衛士”（Safeguard Defenders）近日發布的報告以及中新網的報導，福州市公安局已經在21個國家的25個城市，設立了第共30個“警務海外服務站”。設於親共僑團“長樂公會”內的警務服務站，在2022年2月15日正式啟動。

據報道，該“警務服務站”的業務全部是大陸公安管轄的事務，例如換駕照、交管、戶籍、出入境、身分證期滿更換、委託書核實等。此外福州市公安局還在2022年1月20日設立了“海外110”報警平台。110是中國大陸的報警熱線電話，“海外110”包括電話報警、微信報警、郵件報警等等。

“保護衛士”國際作為人權組織，對中共日益增長的全球跨國執法進行監測，他們發現，北京當局聲稱從2021年4月到2022年7月，有23萬中國公民涉嫌“欺詐和電信詐騙”被“勸返”中國，在中國面臨刑事訴訟，這個數字的增長與“警務服務站”和“海外110”的發展同步。

報告指出，中共“海外110”，使用不正規的手段去針對海外華人或是他們在中國的家屬，無論目標是異議人士、貪腐官員還是非重點目標的嫌疑人；中共當局的這些行動“避開了國與國官方的雙邊警務和司法合作，違反了國際法，並可能侵犯了別國的主權。”

另據《中國僑聲網》報導，今年4月21日，紐約中領館副總領事吳曉明到“長樂公會”訪問，該公會顧問盧建旺向吳曉明彙報，他們與福州市公安局合作，開通了紐約“警務服務站”的政績。

“保護衛士”的報告說，據不完全統計，中國已在以下國家設立“警務服務站”，包括美國、加拿大、巴西、法國、意大利、西班牙、荷蘭、葡萄牙、捷克、匈牙利、英國、希臘、阿根廷、智利、厄瓜多爾、烏茲別克茲、蒙古、日本、文萊、尼日利亞、萊索托、柬埔寨、坦桑尼亞、塞爾維亞、烏克蘭、奧地利、瑞典等。這些“警務服務站”多設在當地親共僑團內，有的設在中餐館內。