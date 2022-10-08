克里米亞大橋恢復部分通車 普京下令調查 烏方稱爆炸事件應歸咎俄羅斯

俄羅斯/烏克蘭/克里米亞

連接俄羅斯吞併領土克里米亞與俄本土的克里米亞橋周六發生大爆炸後，目前已經部分開放通車。俄羅斯總統普京已下令調查這起事件並要求加強安保措施；烏克蘭總統顧問稱，這起事件應歸咎俄羅斯。克里米亞大橋具有重要的戰略意義，是為正在烏克蘭南部作戰俄軍提供補給的重要交通樞紐。

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俄羅斯扶植的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫周六表示，發生爆炸並受到重創的克里米亞大橋已重新開放通車。這座橋樑將克里米亞半島（Crimea Peninsula）與俄國本土連接。

法新社報導，負責營運俄羅斯通往克里米亞鐵路客運路線的公司Grand Service Express發布聲明稱，克里米亞橋的鐵路已恢復通車，"2列火車在傍晚離開克里米亞半島，準備前往莫斯科和聖彼得堡"，並將途經該橋。而俄羅斯扶植的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社群平台Telegram發文說，"克里米亞大橋的道路交通已經恢復，要上橋的大巴和汽車必須接受'全套檢查程序"。

法新社援引俄羅斯官方新聞社塔斯社（TASS）的消息，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周六表示，俄羅斯總統普京已指示俄政府成立一個國家委員會，調查這起事件。普京並簽署命令要求加強措施，保護通過刻赤海峽交通通道、供電系統及天然氣幹線管道。

法新社報道，烏克蘭總統顧問對此表示，這起事件應歸咎於俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）周六在總統府發布的評論中表示，"值得注意的是，根據所有跡象，爆炸的卡車是從俄羅斯一側進入大橋。因此，針對這起事件，應向俄羅斯尋求答案。"

俄羅斯調查委員會聲明表示：根據初步調查，爆炸造成3人遇難身亡。遇害者很可能是"靠近爆炸貨車的一輛汽車上的乘客"。

發生重大爆炸的克里米亞大橋具有重要的戰略意義。這座橋是為正在烏克蘭南部作戰俄軍提供補給的重要交通樞紐，如果無法通行將重創俄軍補給線。

克里米亞大橋是一座公路鐵路兩用橋，長19公里，由普京下令建造，2018年落成。橋樑通車時，普京還大肆宣傳。

克里米亞大橋目前也是提供對烏克蘭作戰的俄羅斯軍隊、尤其是烏南的俄軍運送軍事裝備的重要通道，部隊人員也會由此通行。過去幾個月，有數十個俄軍車隊曾利用這座橋運送車輛、裝甲與燃料。

如果俄軍無法使用這座橋，對在烏南作戰的俄軍補給線將更加脆弱。尤其是烏克蘭軍隊正在克里米亞北方、烏南的赫爾松向前推進。