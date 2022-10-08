專訪胡平：習近平如何控制二十大

觀察中共二十大

中共二十大就要召開了，傳言非常之多，習近平連任是否已成定局？二十大會不會出事？誰上誰下？我們請來正在法國訪問的『北京之春』榮譽總編胡平先生解讀。胡平認為，二十大本身“沒戲可看”。但是，習近平在高層樹敵眾多，他的權力是脆弱的。

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法廣：二十大的看點是什麼？

胡平：中共一直是開大會解決小問題，開小會解決大問題，解決問題不開會，開會不解決問題。我們看中共歷史，哪一個重大事件是黨代會決定的？沒有。抓四人幫，根本沒有開會；華國鋒被迫辭職的十一屆三中全會，開了一個規模較小的會；迫使胡耀邦下台的所謂“黨內生活會”，並非什麼正式會議。所以在開二十大這個會之前，該解決的問題都解決了，解決不好不會開會。二十大以後有可能出事，二十大本身一定是最沒有看頭的。

法廣：距離這個五年一次的黨代會召開只剩幾天了，習近平二十大連任總書記沒有問題了？

胡平：這個問題不解決好就不會開大會。讓我們先來看看官方公布的材料，一個是關於二十大選代表的通知，另一個是中組部關於二十大代表是如何產生的 答問。代表怎麼產生？“採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法……”，這就透露了一個很大的問題，第一，選舉本來就是從下而上，為什麼還要有一個上下結合呢？這意味着下面選出的代表，最高層不一定認，可以推翻重來。這也就決定了所選的代表本身，一定得服從最高層的意思。第二，中共黨代會唯一一次重要的選舉，就是選舉中央委員會，而政治局是由中央委員會選舉的，也就是所謂的一中全會決定的，跟黨代會已經沒有關係了。中共從十三大起開始有了差額選舉，就有一些中央高層希望進入的人沒有能夠進入中央委員會。十八大起改變了，分兩次選，首先，由各個代表團選，這一層選舉是差額選舉；然後再由大會主席團拿出一份候選人名單，這個名單是等額的，交由大會表決。問題就在這裡。如果是真的差額選舉，一次選舉就夠了，把各個代表團選舉的結果彙總起來，名單不就出來了嗎？為什麼還要大會主席台出名單？顯然，如果代表團把最高層希望的人選刷掉了，最高層可以在背後推倒重來，本來名落孫山的最後出現在榜上，代表團或許會以為這是別的代表團或小組選上的，最高層就利用了這一點來控制名單。

十八大實行兩次投票以前就出現過太子黨，甚至很重要的人物落選的情況。中共中央書記處書記鄧力群十三大就這樣被選下去了。鄧力群本來想要取代胡耀邦擔任總書記，結果未能進入中央委員會，就這樣出局了。這個結果讓最高層很震動，於是有了兩次選舉，從程序上做到百分之百地控制，確保自己的人當選。

法廣：人選控制到這種地步，應該差不多不是親信就是嫡系了，為什麼現在傳說中共高層圈內鬥仍很激烈呢，您覺得這些傳言有道理嗎？

胡平：當然很有道理，習近平得罪那麼多人，包括各個方面的人都得罪了，怎麼會沒有人反對他呢？習近平要搞個人獨裁，怎麼搞？這就意味着首先必須壓制同僚，壓制他周圍的人，所以最不滿意習的肯定是習周圍的人，包括紅二代、太子黨對他都很不滿意。而且，習近平當權後，一直提防別的太子黨也身居高位，因為他們自然會覺得和習一樣擁有本錢，與習是平起平坐的，所以習一定會排斥他們這種人，這就像斯大林當年把老帥們統統鎮壓下去一樣。

越高級別的官員越查得緊

法廣：既然不滿習近平的人很多，甚至許多都是他周邊的人，為什麼這麼強烈的不滿還不至於動搖習近平的地位呢？

胡平：關於習的謠言和傳言這麼多，應該是有很多人對他不滿。不要說下層對他不滿，上層應該也有很多人對習不滿。但是他們沒有表達的空間，不滿的人必須得互相商量、通氣，然後才能決定一起做什麼事情，他們根本不可能有互相串聯的機會。實際情形就是副部級以上官員，三個以上聚會，就要向上級彙報，凡是私底下聯繫的，習都認為這是非組織活動。他要做的事情很簡單，就是不讓你高級官員聯合起來反對。現在，更是一個健康碼把誰都看住，你到哪去都會知道。

法廣：高級官員互相之間總會存在某種形式的個人關係，他們完全不可能有私下的溝通嗎？

胡平：級別越高越查得緊。包括軍隊也是一樣的，在軍隊沒有自己人馬的習是怎麼控制軍隊的？他控制軍隊將領的方式就是不停地調換，防止他們之間互相串通。他不要求他們真正的忠誠，只要他們不敢造反就夠了。大軍區司令員，副司令員，互相根本不認識或者不熟悉，有心裡話不敢說，在一起一段時間，剛剛有點熟悉了，馬上換人了。這一點我們從斯大林晚年到毛澤東晚年都可以看得很清楚，他們周圍幾乎沒有一個真正擁護他們的人物，但他們照樣可以坐得很穩，就在於周圍的人每一個人都是孤立的，你不能和別人採取集體行動，你擔心別人會把你出賣掉。所以別人出來反對，你也不敢輕易表示支持。

習近平就是通過這種方式來控制的。一個獨裁者，他並不需要周圍有一大群人真正的支持他，斯大林毛澤東就是榜樣。毛澤東時代，可以給你按一個反黨的罪名把你打倒，習近平可以反腐敗的名義把你打倒，如此，周邊的不能和別人聯繫，也就不敢輕舉妄動。越是極權體制，越是把你孤立成一個單個的個體，你無法聯合起來表達不滿。

法廣：習近平十年前上台，黨內大佬可能覺得他是一個比較“老實”也就是比較弱的領袖，比較容易控制，他走到今天這樣“強大無敵”的地步，出乎他們的預料吧？

胡平：中共的領袖一個比一個弱，毛澤東最強，鄧小平次強，江澤民份量就很輕，而胡錦濤更輕。我在十八大召開前寫過文章，認為習近平上台後權力一定超過江澤民，道理很簡單，江澤民是鄧小平扶上去的，他怎麼敢違反鄧小平的意思呢，所以，他的權力是有限的，等鄧小平死了以後，他權力很大了，但是元老們還在旁邊盯着，鄧指定的接班人，他也不敢輕易去動，所以江的權力也有限制。等到胡錦濤上台，背後始終有個江澤民。習近平上台後，江澤民和元老們的力量互相抵消了，造成沒有人再能限制住他的局面，而其他高級官員，他們知道風向變了，以後天下就是習家的了，趕快向習效忠，所以習一夜之間權力就變得非常大。

當然習也很有“運氣”，正好遇上薄熙來出事，然後令計畫兒子遭遇車禍，這些中共多少年都未遇到的離奇偶然的事件，居然都在那個階段發生了。結果，兩派元老的勢力大受損傷。沒有那兩個事件，至少反腐敗不可能反到最高層，拿誰開刀？無從下手，這一下別人幫他撕開了一個大口子。習靠着反腐敗，打大老虎，建立自己的個人威望。

法廣：您的分析或許會讓一些人失望，他們總覺得中共黨內鬥爭很激烈，會在二十大這個非常關鍵的時刻爆發出來？

胡平：總有一個假設，總以為一個領袖要坐得穩，就得周圍的人得支持他。或者說如果他坐穩了，就證明大家都支持他。如果支持他的人很少，他就一定坐不穩。但是這種獨裁製度，就是在沒有什麼人支持的情況下，他一樣可以坐得住。斯大林晚年，毛澤東晚年，就提供了這樣的例子。他們兩個的晚年，周圍的人都不滿意他們，但他們也不需要什麼支持，只要你們反對的人互相都是孤立的，你們就不可能串聯起來反對，而你們中的每個人都擔心，如果我出來反對，他會不會出賣我，結果都不敢輕舉妄動，那他就坐住了。

法廣：這是否意味着習近平從此可以終身執政，永遠“穩坐江山”，一路坐下去了？

胡平：當然這很難，而且難度很大，他稍微不注意，或者底下有人做事很魯莽，沒有想周到，不顧死活，突然出個事，這都是完全可能發生的。為什麼有關他的謠言外頭很容易相信呢，因為都覺得習的權力太脆弱嗎。顯然他沒有得到大家的支持，他怎麼能長期坐得穩呢？他周圍 的人也不是傻瓜，所以他很緊張。到哪去都戒備森嚴，就連去香港都不敢過夜。

法廣：這個分析很有意思，也就是說二十大本身雖然沒有什麼特別的看頭，但習近平的權力卻是脆弱的？

胡平：這是毫無疑問的，習近平處於一種緊張狀態，習得罪上層的人得罪太多了。老百姓不滿意，知識分子不滿意，他可以覺得無足輕重，但他得罪的都是有權有勢的人，他怎麼還能永遠坐得穩，所以如何控制不出紕漏就變得很要緊了。我斷定，當初推他上台的人都非常後悔，這個是有文字可考察的，2012年年底，上海一個叫周瑞金的，就是鄧小平九二年南巡時以皇甫平名義發表文章的那位。他先在鳳凰周刊發表文章，然後『炎黃春秋』轉載，文章說，中共政治分為四個時代，第一個時代是毛澤東時代，偉人政治時代；第二個是鄧小平時代強人政治時代；第三個是江澤民胡錦濤時代，後強人政治時代；現在是習近平時代，特徵是什麼？常人政治。他說以後的領導人，必然會遵循集體領導，必然會有更多的民主作風。他完全算錯了，這就是江澤民曾慶紅一派原來的想法，他們以為，習近平，作為一個新的上來，一定不會是一個太過分的，結果完全相反。

胡錦濤一上台，中共其實就面臨一個重大問題，胡錦濤以後誰來接班？因為江和胡都是鄧小平指定的，現在沒有人了，誰有權指定？胡錦濤指定的江澤民不服氣，江澤民指定的胡錦濤不服氣，他們兩個勢力差不多，所以胡錦濤那個時候就搞了一個所謂的“民主推薦”。在十七大之前，把中央委員叫到北京開了一個會，每個人發一個名單，在62歲以下的，省部級以上的中央委員中畫圈推薦下一屆進入政治局和下一屆政治局常委的可能人選，據說在那次投票中，習近平的票比李克強的多，所以到了十七大，兩個人都進了新的常委會，而習排在李克強的前頭。習近平排在李克強前面，並不證明那些中央委員更喜歡習近平，他們可能更討厭李克強，不願意讓李克強上位。李克強有敵人，誰都知道，因為他是胡錦濤的接班人。而習近平當時沒有擺出這個架勢，他沒有敵人，所以沒有人給他打叉。也就是說，習在那個時候，不是那麼地引人注目。習近平就這麼上台了，這是很偶然的事情。

十八大也搞“民主推薦”，中組部部長李源潮主持進行的。新華社都有報道，前後反覆了五次。為什麼經過了上下五次，因為第一次的結果，元老們不滿意，結果折騰了五次，後來大家都知道了，那次的常委推薦名單上，把李源潮，汪洋，甚至令計畫都擺到前頭去了，但是習近平那時已經很有權力了，他們不認這個名單。

法廣：習近平後來好像很憎恨這種當初讓他得利的方式，他公開講過，我們不搞什麼海選那一套？

胡平：十七大搞過一個推薦，十八大已經變了調，到了十九大，根本就沒有“民主推薦”這回事了，變成習近平一個個去與可能要進政治局的人見面，面試，也就是他自己親自挑選。習近平本身是靠十七大那一次“民主推薦”上的台，所以江澤民曾慶紅他們覺得自己被出賣了，因為江澤民曾慶紅不喜歡李克強上台，江澤民不喜歡團派，不喜歡胡錦濤的勢力，他們才想了“民主推薦”這個招數，說起來很冠冕堂皇，胡錦濤也沒有理由反對，結果當時對任何人都沒威脅的習當上了。

法廣：民間有說法，江胡後來腸子都悔青了？

胡平：十九大召開之前，先是武警部隊司令王寧上將，公開宣稱“習主席在緊要關頭挽救了黨、挽救了軍隊”，把習說得如同毛在遵義會議一樣，等於把江澤民胡錦濤否定了，難道他們兩位把黨引到懸崖上了？王岐山在2017年寫文章，也說習近平上台，“把彎路調直”，就說以前走得都是彎路。這麼重的話，江澤民胡錦濤聽了能高興嗎？等於當眾羞辱兩位。否定前任，不是否定敵人，否定“帝修反”，而是否定自己的前任。

胡平現為『北京之春』榮譽主編，著述甚豐，主要著作有：《論言論自由》（1979）、《中國民運反思》（1992）、《人的馴化、躲避與反叛》（1999）、《毛澤東為什麼發動文化大革命》（2016）和《要得公道 打個顛倒》（2021）等。其中有的著作被譯為法文。