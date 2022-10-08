港府拒絕制裁普京富豪密友超級遊艇 華盛頓發出警告

俄羅斯侵烏戰爭

2022年10月7日星期五，在TVB播出的視頻畫面中，可以看到價值超過5億美元的俄羅斯大亨阿列克謝·莫爾達紹夫的超級遊艇北方號停泊在香港維多利亞港附近。

普京富豪密友超級遊艇現身香港，港府拒絕對其實施西方制裁禁令，美國當局周六警告說，港府此舉將冒着損害香港國際金融中心聲譽的危險。

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法新社報道，一艘長142米、名為“北方號”的超級遊艇周四被當地居民發現現身香港。據指這一豪華遊艇屬於普京最親密的富豪朋友之一---阿列克謝·莫爾達紹夫（Aleksei Mordashov）。在俄烏戰爭爆發後，這位俄羅斯大富豪被列入美國、歐盟和英國的制裁名單。

為實施這一禁令，包括西班牙、意大利、法國、斐濟等國，沒收了停留在本國港口的俄羅斯寡頭的豪華遊艇，以向俄羅斯總統普京及其親信施加壓力。

周五，港府當局表示，香港只會根據聯合國制定的禁令採取行動，而不會根據西方國家採取的“單邊”制裁，對停靠在香港水域的俄羅斯最富有的一名“寡頭”富豪的超級遊艇採取制裁行動。

美國國務院發言人周六對法新社說："一些個人可能利用香港作為安全避難所來逃避國際制裁，這進一步使人們對香港商業環境的透明度產生懷疑”。這位發言人補充說："香港作為一個金融中心的聲譽取決於它對國際法和國際標準的遵守”。

莫爾達紹夫是俄羅斯鋼鐵集團謝韋爾公司的所有者，是俄羅斯最富有的人之一。

據專業新聞網站報道，"北方號 "遊艇價值5億美元，擁有兩個直升機停機坪、一個電影院和豪華客艙，上周離開符拉迪沃斯托克。

莫爾達紹夫的發言人周四告訴彭博新聞社，這位億萬富翁人在莫斯科，他拒絕就此事發表評論。

中國從未譴責過俄羅斯的入侵，並將衝突歸咎於美國和北約。