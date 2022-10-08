瑞士國會代表團預計明年訪台 中國表示反對

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瑞士國會友台小組主席暨瑞士人民黨黨主席齊沙將按照規畫已久行程，明年率團訪台深化雙方關係。中國駐瑞士官員周六抗議指，這項訪台行程將破壞中國主權、傷害中國利益。

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中央社援引瑞士媒體報導，瑞士國會友台小組計畫明年訪台，而中國駐蘇黎世總領事趙清華在瑞士德語媒體"沙夫豪森新聞"（Schaffhauser Nachrichten）周六刊登的專訪表示，反對這項訪台行程，並稱這是官方接觸，會"引起混亂"。

據瑞士新聞網"瑞士資訊"（Swissinfo）8月報導，保守右派的瑞士人民黨（UDC）黨主席，同時也是國會友台小組主席齊沙（Marco Chiesa）宣布，將於2023年率國會團訪台，且此行在美國眾議院議長佩洛西訪台前就已經預定，因新冠疫情而多次延後。

消息指，佩洛西訪台引發北京不滿後，齊沙接受"周日報"（SonntagsZeitung）訪問時再次確認無懼中國威脅，將率團訪台。他表示："我真切希望在很快的將來訪問台灣，還有訪問中國。這將會代表關係的正常化，以及武裝衝突的風險不再。"

中國的文攻武嚇也在瑞士政壇引發爭議，許多國會議員站出來挺台。綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）在佩洛西訪台後接受"24小時"（24 Heures）訪問時指出，希望瑞士政府能態度堅定，"面對中國，瑞士應支持台灣"。社民黨議員莫里納（Fabian Molina）則認為，瑞士應強化與台關係，且瑞士將台灣視為"獨立民主國家"。

8月中國駐瑞士大使王世廷接受"時報"（Le Temps）訪問時，抗議瑞士國會議員與台灣政治人物或議員接觸。但據瑞媒報導，大多數議員仍支持這次訪問。抗議未見效，趙清華因此也在周六刊登的專訪持續勸退瑞士訪團。

趙清華說，這樣的訪問"不遵守一個中國原則，意味着破壞中國主權、干涉內政與傷害中國基本利益"。不過，趙清華也認為瑞中關係良好。他強調，兩國積極參與自由貿易協議，"但人權議題不應包含在這過程中"。

"時報"周六報導，瑞士友台小組預計明年訪台，目的使維繫並深化瑞台經貿等各項關係。