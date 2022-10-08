韓國軍方宣布 朝鮮再試射2枚彈道導彈

朝鮮/韓國/導彈試射

韓聯社引述韓國軍方消息，朝鮮周日凌晨向東部海域發射2枚短程彈道導彈。這是朝鮮在兩周內的第7次試射行動。日本和美國在日本周邊區域進行有美軍航母"里根號"參與的聯合軍演。

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法新社報導，韓國聯合參謀本部宣布，這是朝鮮在2周內的第7次試射導彈。當地凌晨兩點前，檢測到導彈從江原道蒙村發射，暫時沒有其他細節。韓方將加強監控和警惕，並與美國密切合作，保持全面戰備態勢。

另據中央社援引日本首相辦公室推特發文，證實上述消息，"朝鮮剛才疑似發射2枚彈道導彈。進一步消息容後公布。"

日本放送協會（NHK）報導，日本政府表示，這2枚導彈已掉落在日本專屬經濟區（EEZ）之外的海域。日本海岸警衛隊表示，迄今為止尚未接獲任何日本船隻受損的通報。防衛省強調，不能容忍朝鮮發射導彈。

在朝鮮此次發射之前，美國和韓國的聯合軍演已於8日結束。本周稍早，日本和美國也在日本周邊區域進行有美軍航母"里根號"（USS Ronald Reagan）參與的聯合軍演。

日本防衛省周六表示，鑒於朝鮮近來一再試射導彈，日本和美國正在日本周邊區域進行有美軍航母"里根號"參與的聯合軍事演習。日本防衛省公告指出，美日聯合軍演從10月1日展開，日本一艘驅逐艦也參與演習。但防衛省沒有透露演習何時結束。

而朝鮮方面針對其最近的一系列導彈試射在周五表示，"這是對美國軍事威脅的合法反擊"。