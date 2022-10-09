克里米亞大橋爆炸：普京指烏特工部門製造的“恐怖行為”

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俄羅斯總統普京周日表示，克里米亞大橋爆炸的幕後黑手，是烏克蘭的特工部門，並形容是"恐怖主義行為"。普京將於周一主持召開聯邦安全會議。

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普京與帶領調查的聯邦偵察委員會主席巴斯特雷金舉行視像會面時表示，爆炸是俄羅斯總統普京周日指責烏克蘭特工部門是製造克里米亞大橋爆炸事件的"幕後黑手"，普京並稱對這一戰略基礎設施的攻擊是一起“恐怖行為”。普京將於周一(10月10日）召開聯邦安全會議。

法新社報道，根據克里姆林宮發布的視頻，普京周日在與俄羅斯調查委員會負責人舉行的會議上表示：“(克里米亞大橋爆炸事件的）由烏克蘭特工部門設計、籌備並下令執行，目的是破壞俄羅斯重要的民用基礎設施。

法新社並引述普京表示：“毫無疑問，這是一項旨在摧毀俄羅斯重要民用基礎設施的恐怖主義行為。”

俄羅斯當局將克里米亞大橋爆炸的原因歸咎於一輛裝有燃料的車輛爆炸造成。克里米亞大橋是一座公路鐵路兩用橋，長19公里，也是連接克里米亞半島與俄羅斯本土的重要戰略通道。俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞，2018年克里米亞大橋通車時，普京進行大肆宣傳。

法新社說，在此之前，俄羅斯一直謹慎地指責烏克蘭發動了這次造成三人死亡的"襲擊"；而儘管烏克蘭一些官員發出多番冷嘲熱諷的評論，但烏克蘭官方並為對此承擔責任。克里米亞大橋8日發生爆炸後，烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在總統府發布的評論中表示："爆炸的卡車是從俄羅斯一側進入大橋。因此，針對這起事件，應向俄羅斯尋求答案。"

另據克里姆林宮周日表示，俄羅斯總統普京將於周一，即連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋發生大爆炸後兩天，召開並主持聯邦安全會議。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯當地新聞機構表示："明天(周一）總統將與聯邦安全會議常任成員舉行會議。

另外，俄羅斯潛水員周日潛水查看橋樑受損程度。