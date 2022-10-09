紮波羅熱遇襲死亡增至13人 澤連斯基再次呼籲西方提供更多防空系統

烏克蘭/俄羅斯/軍事

在連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋發生大爆炸後1天，烏克蘭南部札波羅熱市區周日凌晨遭到俄羅斯至少12枚導彈襲擊，死亡人數已增至13人。烏克蘭總統澤連斯基譴責襲擊是野蠻和恐怖行徑，必將襲擊者繩之於法。而烏克蘭反攻赫爾松地區，已收復近1200平方公里失土。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，這是紮波羅熱三天內第二次遭到炮擊，襲擊造成至少13人死亡，另有90人受傷，包括11名兒童。當地官員表示，俄軍發射12枚火箭炮，一座9層高建築物局部被毀，5座住宅樓宇被夷為平地，可能有更多人被埋在瓦礫之下。札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）向烏克蘭國營電視台表示，導彈全是由俄軍戰機所發射。他說，被炸毀的一棟9層公寓大樓，救援行動因瓦礫堆發生大火而變得非常困難。

史塔魯克表示："我們迅速把人拉出並救了8個人，但是當大火開始燃燒，由於沒有氧氣，瓦礫堆下的人幾乎沒有存活的機會"。

烏克蘭總統澤連斯基譴責襲擊是野蠻行徑和恐怖分子的邪惡行為，他誓言要將須負責的人繩之於法。

另外，國際原子能機構總幹事格羅西說，此前在遭炮擊後停電、要用柴油發電的紮波羅熱核電站，已重新連接到電網。

另據烏克蘭軍方一名發言人周日表示，從8月下旬開始反擊俄羅斯軍隊以來，烏克蘭已經重新奪回南部赫爾松地區（Kherson）超過1170平方公里的失土。

路透社報導，烏克蘭在東北部的反攻達到迅速成功效果，但烏軍要在南部的第聶伯河（Dnipro river）西岸消滅俄軍據點，卻是一件更漫長、更艱難的事情。

烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）指出，烏克蘭軍隊在赫松前線取得進展，但需要做很多工作來鞏固重新奪回的領土。他向烏克蘭國營電視台表示："從反攻開始直到今天，赫松方面已經解放超過1170平方公里失土。"

另外，烏克蘭總統澤連斯基周日在視訊演說中表示，在俄羅斯試圖佔領、具有重要戰略意義的東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近地區，烏軍正進行非常激烈的戰鬥。

路透社報導，俄軍一再試圖佔領巴赫姆特，該城鎮位於通往斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）的主要道路上，兩者都位於莫斯科尚未完全佔領的頓巴斯（Donbas）地區。

澤連斯基表示說，"我們正堅守頓巴斯的陣地，特別是在巴赫姆特方向，那裡的情勢現在非常、非常艱困，戰鬥非常困難。"

澤連斯基再次呼籲西方盟國提供更多防空系統。