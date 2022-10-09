觀察中共二十大

2022年9月30日，中國北京，在習近平帶領下，包括李克強在內的中國領導人在天安門廣場上紀念烈士節。中共20大10月16日開幕，習近平被認為將打破傳統開啟第三任。

中共二十大預備會19屆7中全會閉門開會，透出的重要信息應是王滬寧向全會作黨章修訂說明。這位直接參與、起草江澤民“三個代表”、胡錦濤“科學發展觀”以及“習近平新時代中國特色社會主義思想”的“三朝帝師”，又會搬出什麼招數？

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把“兩個確立”寫入黨章？把16字構成的習思想縮寫為“習近平思想”，從而與“毛澤東思想”並駕齊驅？『新新聞』載文分析，“兩個確立”最後如果寫入黨章，等於承認習近平的終身領導地位 。中央社評論：本屆中共黨大會的主要意義，在於鄧小平建立的政治繼承體制正式壽終，進入一個以“新時代”為名、看不到終點的習近平王朝。

19屆7中全會閉幕後接着召開20大，北京城警備森嚴，中南海疑雲籠罩，全中國到處還在“清零”。觀察人士分析這些跡象所透出的信息是這個表面強大的政權在某種程度上是不太穩定的，以現階段而言，晃動這個政權最關鍵的一幕正在中南海上演：誰上誰下？

李克強的總理註定是不能再當了，但他的常委是否可以延續，去管理全國人大常委會這枚橡皮圖章？67歲的汪洋能否繼承李克強的座位？紐約時報分析汪洋出任的概率大於胡春華。也有評論指汪洋內斂且有主見，處理問題自有一套，習可能擔心其擔任總理後露出頭角。但另有分析則指，以汪洋的年齡，也只能擔任一屆，不可能對指向終身制的習近平構成真正的威脅。

另一位是近來常常被外界提起的胡春華，如果按照胡錦濤當年實施的隔代指定接班人計畫，二十大承繼總書記寶座的應該是他了，但是十九大前幾個月風雲突變，胡溫隔代指定接班總理的重慶市委書記孫政才突然被習以反腐名義拿下，時任廣東省委書記的胡春華度過一劫，到北京擔任了副總理，五年下來，外界猜測謹慎做官的他仍有入常的可能。有分析指他既無汪洋那樣老練，不具威脅性，可以像幾個月前的李克強那樣，服服帖帖當總理。但台灣展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華則認為，具有團派色彩的胡春華年僅59歲，可擔任兩屆總理，而且他曾被視為總書記接班人，“不為習近平所喜”。

誰上誰下？那位忠實執行習近平清零政策，把繁榮的大上海經濟增長率搞成負數的李強書記，會不會接李克強的班？那位幾年來在重慶卧薪嘗膽，只顧着清除薄王餘毒，顧不上重慶發展的陳敏爾書記？還有喜說大話的北京市委書記蔡奇，天津市委書記李鴻忠，有沒有可能入常？曾做過梁家河所屬的延安市委書記、現任廣東書記的李希有沒有可能性？還有習的親信、中辦主任丁學祥等人如何？另外，那位不久前替習近平掌握刀把子橫掃公檢法的公安部長王小洪，以及那位雖然超齡，但以凌厲的戰狼作風討好習近平的王毅外長能否進入政治局？也有疑問。

就這樣，傳言橫飛，出現這一局面的根本原因是中共總書記習近平要破規矩了! 自從他露出企圖，沒有隔代指定接班人，2018年霸王硬上弓，修改憲法，取消國家主席任期制，從“體制”層面顯出將不顧中共自鄧時代為打破終身制指定的一系列規則自我接班以來，一切都變得複雜和詭秘起來。是否還要培養黨的接班人的問題已成禁區，高級幹部誰敢提接班兩個字，誰就有可能被視為是“兩面人”。至於中共不成文的黨規“七上八下”已經成為一個偽命題，自從習建立政治局委員乃至常委向總書記彙報制度以來，習已萬人之上，無人之下，所謂七上八下，全看他的需要，不中意的，可以八下的名義下之，中意的，不在話下。一些觀察人士照舊把它當作衡量其他高官去留的尺度，現任常委，韓正、王滬寧，根據七上八下，要下，等等。

習近平這兩屆總書記任期，集權集到前任江澤民胡錦濤難以企及的地步，按照北京之春榮譽總編胡平的分析，獨裁過程就是排斥同僚，壓制同僚的過程，自然在高層積恨日多，周圍從內心擁護他支持他的並不多。十九大開幕前，習親信、武警部隊司令王寧歌頌習挽救了軍隊挽救了黨，王岐山稱習“把彎路調直了”，等於直接羞辱了江胡，而習還能在這樣的環境下穩坐，就是各個擊破分別孤立的結果，越是高級別官員，越是不敢聚集串聯，習在緊張狀態中維持着一種微妙的權力平衡，為什麼緊張，因為在高層樹敵太多，遑論民間，胡平描述，習的權力很脆弱，也就是指的這種緊張狀態。

20大要召開了，這意味着習大體上把他眼中的障礙抹平了，可以開大會了，可以連任了？有些觀察人士還在等待20大大會主席團名單公布，看前朝元老會不會一如慣例進入，他們似乎已很難影響習連任的進程，但至少可能或多或少影響政治局的構成，不至於讓習氏人馬百分之百佔據，習或許趁機做些交易，接過元老的少許名單，又不會從根本上改變政治局習氏人馬統治的格局？

外界對中共20大關注到這種地步，海內外各種傳言橫飛到這種地步，因為擔心或者害怕甚至也有人希望這次大會可能正式標誌着習家王朝的確立，在全盤否定中共本黨制定的廢除領導人終身制、隔代指定接班人制之後，以及把七上八下變成隨心所欲的操縱工具之後，中共約束本黨最高領袖的機制蕩然無存，中共可能的糾錯功能完全喪失，也就是說，一黨專制的天下，淪為習天下。無人控制的習近平王朝開業! 恐怕中共本黨前程堪虞。

而在許多關心中國與世界不要愈行愈遠愈加隔離的人士眼中，這一前景將是不堪設想的。許多觀察人士的共識是，習氏執政十年，中國形象在世界範圍的敗壞，中國經濟的停滯都是無以復加的，清零政策對中國人智慧和良知的愚弄，或者說對中國人的奴化，兒化，都是八零年代改開以來所罕見的，不少人希望20大出現一個鬆動的契機，現在這一機會是不是越來越渺茫了？

法國塞爾奇-巴黎大學教授張倫曾對本台表示，“習近平在位越久，他現在的政策推行得時間越長，對中共的殺傷力就會越大，對中國造成的損失可能就會更慘重，甚至中共自己的壽命也會被縮短。打破這個宿命的只有一個條件，就是習近平徹底改弦更張，就是習近平反習。有沒有這種可能呢，我很懷疑。”

習近平徹底改弦更張？放棄連任，有可能嗎？