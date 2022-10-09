蔡英文總統承諾加強台灣防衛 守土衛國

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台灣中華民國總統蔡英文將在雙十節國慶大會發表演說，承諾將強化台灣國防，以應對日趨緊張的台海緊張形勢。

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台灣總統府周日表示，蔡英文總統周一將在慶祝中華民國111周年國慶大會上將以“給世界一個更好的台灣--堅韌之島.韌性國家”為題發表演說。

路透社在報道這一消息時突出了蔡英文將強化台灣防衛的承諾。路透社介紹說：北京一直認為台灣是屬於中國的領土，並不排除使用武力統一。美國眾議院議長佩洛西八月份訪問台灣，更加激化了美中關係，中方隨後環繞台灣舉行實彈演習。

根據台灣總統府提供的講話稿，蔡英文將在10月10日重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，並闡述強化國防戰力與韌性的努力，透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等，展現“守土衛國，你我同行”的決心與韌性。

在北京持續威脅的情況下，台灣的國防開支也隨之增加，蔡英文啟動了一項使台灣國防現代化的計畫。這一計畫以提升軍力，以增加防務為標誌。

蔡英文還將在演說中強調，“民主韌性”的建立，是守護台灣關鍵。首先是讓自由民主體製成為全民共識，其次是強化資訊透明，然後是持續深化國際合作，緊密連結民主盟友。蔡英文強調，對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，民主是強化社會韌性的核心戰略。

蔡英文還表示在接下來的任期，要持續打造“韌性國家”，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要“給世界一個更好的台灣”。

蔡英文已於周日晚出席了在桃園舉行的中華民國111周年國慶晚會，她在致詞時表示，相信世界已經看到台灣的韌性及捍衛自由民主的決心，更多共享民主價值的國際夥伴也會一起努力，維護區域的穩定和平。