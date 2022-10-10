拜登保證向烏克蘭提供尖端防禦系統 德國即將交付

俄羅斯侵烏戰爭

美國已承諾向烏克蘭提供八套NASAMS導彈防空系統。10月10日，在發生俄羅斯大規模轟炸烏克蘭城市後，拜登表示將向烏克蘭提供更多更先進的防空系統。

在俄羅斯周一對烏克蘭數座城市狂轟濫炸後，美國總統拜登周一向烏克蘭總統澤連斯基承諾，儘快向烏克蘭提供尖端導彈防禦系統，而德國國防部長拉姆布萊希特同一時間宣布，德國向烏克蘭承諾提供的防禦系統，第一套即將送達。

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根據白宮的一份聲明，拜登周一向烏克蘭總統澤連斯基承諾，他將 "繼續向烏克蘭提供它所需要的東西來保衛自己，包括先進的防空系統"。美國之前已經承諾向烏克蘭提供先進的NASAMS地對空導彈系統：兩套將在未來幾周或幾個月內交付，還有六套應在明年內交付。NASAMS地對空導彈系統由美國雷神公司和挪威康斯伯格集團製造。拜登周一再度向烏克蘭承諾提供先進防控系統，但尚未具體講明是哪種防禦系統，也未說明交付時間。

一向被烏克蘭批評行動緩慢的德國則加快了速度，德國防長周一表示，向烏克蘭交付四套IRIS-T SLM導彈防空系統，第一套已在運輸途中，幾日內將抵達。德國國防部長克里斯蒂娜·拉姆布萊希特周一表示，俄羅斯針對基輔和多座城市的轟炸顯示，向烏克蘭快速交付導彈防禦系統十分重要。這也就是為什麼，“四套尖端的導彈防禦系統IRIS-T SLM中的第一批將在幾日內交付”。

專家指德國烏克蘭交付IRIS-T 導彈防空系統，採用近距紅外成像導引，具有全向攻擊能力，不僅可以在發射前鎖定目標，也可以在發射後鎖定目標。

德軍目前尚未裝備的IRIS-T SLM中程地對空導彈系統採用垂直發射系統，覆蓋防禦範圍360度，射程40公里，最大高度兩萬米。導彈儲存在鋼化玻璃纖維罐中用於運輸和發射，每輛發射車最多可以攜帶8枚導彈。發射系統在進入發射位置展開後可以在幾分鐘內開火，具備快速射擊能力，可以同時對抗多個目標。另外，該導彈系統重量輕，體積小，便於運輸，具有很高的機動性。

另外，在烏克蘭城市遭俄軍轟炸後，法國總統馬克龍迅即與烏克蘭總統澤連斯基通話，馬克龍譴責俄羅斯故意轟炸平民“完全改變了戰爭性質”，承諾法國將增加對烏克蘭的軍援。法國外長稍後發推揭露，俄羅斯對烏克蘭多座城市的轟炸"故意以平民人口為目標構成戰爭罪“。