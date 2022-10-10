拜登強烈譴責俄羅斯大規模導彈轟炸是"極端戰爭暴行"

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美國總統拜登周一強烈譴責俄羅斯對烏克蘭城市大規模導彈襲擊，是"普京極端戰爭暴行"，"隻能激起美國聯合盟友更加強支持烏克蘭"; 聯合國秘書長古特雷斯譴責俄羅斯的轟炸"是不可接受的戰爭升級行為"；法國總統馬克龍稱，俄羅斯導彈襲擊標誌着戰爭性質發生“深刻變化”。俄羅斯轟炸造成的死亡人數升至11人，89人受傷。

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法新社報道，拜登對俄羅斯大規模轟炸烏克蘭首都基輔在內的多座城市譴責說，俄羅斯的襲擊造成平民傷亡並摧毀非軍事目標。拜登稱，俄羅斯的攻擊只會讓美國加強支持烏克蘭，美國將繼續讓俄羅斯為其侵略行為付出沉重代價。拜登指出：美國將聯合盟邦及夥伴，我們會繼續讓俄羅斯為其侵略行徑付出代價，使普京和俄羅斯對其暴行及戰爭罪行負責，並提供必要支援給烏克蘭軍隊保衛自己的國家和自由。"

拜登再次呼籲"俄羅斯立刻結束這種無端的侵略，並將軍隊撤離烏克蘭。"

美國國務卿布林肯此前發表聲明，指烏克蘭的城市遇襲，再次提醒各方俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，帶來重大道德問題，"任何有良知的人、任何有原則的國家，對這些恐怖事件帶來的破壞都不可能無動於衷"。布林肯形容現在不是棄權、安撫，或基於所謂中立立場發表模稜兩可言論的時候，而是要高呼支持烏克蘭。

布林肯並在社交專頁說，美國承諾繼續提供各種支援，協助烏克蘭自衛保護國民。

聯合國秘書長古特雷斯周一也透過其發言人譴責俄羅斯的轟炸"是不可接受的戰爭升級行為"。古特雷斯表示，俄羅斯對烏克蘭多座城市以"前所未有的規模"進行狂轟濫炸，古特雷斯對此表示"深感震驚"。古特雷斯的發言人Stéphane Dujarric在一份聲明中表示，(俄羅斯的轟炸）構成不可接受的戰爭升級行為，而平民一如既往地為戰爭付出最高昂代價。

周一在 法國馬耶涅(Mayenne)地區訪問的法國總統馬克龍表示，(俄羅斯）導彈襲擊標誌着衝突的“深刻變化”。馬克龍說，“俄羅斯在整個烏克蘭領土上對平民進行蓄意襲擊，這使這場戰爭性質發生的深刻變化。”馬克龍表示，他將在返回巴黎後召集外交和軍事顧問以討論這個問題。

據烏克蘭方面稱，俄羅斯軍隊周一發射了83枚導彈，其中43枚被防控系統攔截。能源基礎設施以及包括兒童遊樂場在內的民用設施均已被導彈擊中。

烏克蘭警方發出的最新統計顯示，俄羅斯導彈襲擊造成的死亡人數升至11人，89人受傷。

此前，烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）表示，俄羅斯軍隊朝烏克蘭發射至少75枚導彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。紮盧茲尼在社群媒體上表示："恐怖主義國家俄羅斯對烏克蘭領土發動大規模導彈和空中攻勢，同時也使用了攻擊型無人機"。

烏克蘭國家緊急事務局表示，俄羅斯武裝力量周一對烏克蘭發動的空襲，影響烏克蘭8個州及基輔市的關鍵基礎設施，引發30多起火警。西部利沃夫、捷爾諾波爾、中部波爾塔瓦及北部蘇梅4個地區，電力供應完全中斷，其他地區電力供應局部中斷。