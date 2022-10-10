港府二度拒絕對俄國富豪遊艇執行歐美製裁行動

香港/俄羅斯/政治

中港與歐美可能牽起新一輪外交對峙，因為在美國國務院發言人不滿港府拒絕執行歐美等國對俄羅斯實施的制裁行動後，港府重申，沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。涉事的俄羅斯富商遊艇已在港停泊5天，在海事處未來36和72小時離港船隻的名單上，亦未見該艘價值5億美元的遊艇。

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香港中文大學法律學院助理教授穆秋瑞(Ryan Mitchell)憂慮，港府拒絕執行制裁將會大幅增加白港而對的風險。這位國際法教授對英國《金融時報》指出，若香港普遍被視為受制裁的俄羅斯企業或個人的熱門避風港，在港企業或個人就要警惕，他們日後一旦與俄羅斯受制裁目標有商業交易，便可能要面對二級制裁。

一艘屬於被歐盟和美英等多國制裁的俄羅斯富商穆爾達索夫（Aleksei Mordashov）的超級遊艇，自上星期三(5日)起停泊在香港水域，事件曝光後，香港海事處表示，沒有權力亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。

美國國務院發言人上周六響應傳媒查詢時表示，若香港被用作逃避國際制裁，會進一步令人質疑香港商業環境的透明度，質疑香港的國際金融中心聲譽可能會蒙上陰影。

對此，港府發言人接近今(10日)天凌晨時重申，港府一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁，個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，港府「並沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。」發言人又說，香港作為國際金融和貿易中心，其優勢長期獲得國際認同。

由俄羅斯總統普京好友的鋼鐵大亨穆爾達索夫擁有的巨型遊艇Nord，停泊在西環與昂船洲間水域。自俄烏戰爭爆發後，歐盟和英美澳洲等多個國家對俄羅斯實施制裁，普京的審豪盟友亦成為制裁目標，美國更成立工作組追緝俄羅斯富豪的遊艇等資產，外電報道，歐美政府至今已扣押十多艘相關遊艇，市值共22.5億美元。

不過，自俄羅斯年初入侵烏克蘭起，中國態度一直模糊，以尊重各國領土和主權完整為由，沒有譴責俄國，強調中立，但外界普遍認為，中國基本上站在俄羅斯一邊。作為中國特區的香港，在是否扣留Nord一事上，難以忽略北京的態度。

Nord由德國製造，船長142米，名列全球二十大最長遊艇。船上有兩個直升機停機坪，設有泳池、桑拿健身房、電影院和20間豪華客艙。