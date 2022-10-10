澤連斯基：烏克蘭不會被俄羅斯狂轟濫炸“嚇倒”

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烏克蘭總統澤連斯基周一宣稱，烏克蘭不會被俄羅斯大規模空襲“嚇倒”；美國總統拜登向澤連斯基承諾，美國將向烏克蘭提供更先進的防空系統。

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法新社消息，澤連斯基周一在社交媒體上發布的一段視頻講話中表示，烏克蘭不會被俄羅斯的狂轟濫炸嚇倒，(轟炸）只能讓烏克蘭更加團結。烏克蘭也不會停止(戰鬥）。

澤連斯基在每日視頻講話中還表示，前線抗擊俄羅斯軍隊的戰鬥將更加"艱苦卓絕"。

澤連斯基表示，在俄羅斯向烏克蘭各大城市發動大規模空襲後，他與美國總統拜登通電話，討論烏克蘭局勢。

法新社援引白宮發出的消息，拜登向澤連斯基承諾，美國將向烏克蘭提供更先進的防空系統。

烏克蘭總統澤連斯基此前表示，俄羅斯針對的是能源基礎設施，俄方想摧毀烏克蘭的能源系統，但他們不會有希望，俄羅斯的另一個目標是平民，澤連斯基稱，俄方選擇這樣的時間和地點施襲，是想造成更大傷亡。

而俄羅斯總統普京承認，俄方以"高精準武器"大規模打擊烏克蘭的能源、軍事和通信設施，他指責基輔當局是克里米亞大橋爆炸案的幕後黑手，稱"如果烏克蘭繼續對俄羅斯發動恐襲，莫斯科將予以嚴厲回應"。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫周一在社交平台發文，指"烏克蘭今後將面臨更多打擊"。梅德韋傑夫形容"第一集結束了，之後陸續還有"，他並指"一個包含納粹政治因素的烏克蘭政權，將對俄羅斯構成持續、直接及明確威脅，俄羅斯未來的行動目標是徹底瓦解烏克蘭政權，以保護俄羅斯人民及國家邊界"。

法新社稱，俄羅斯針對烏克蘭多座城市發動空前規模的襲擊，正值俄軍在烏克蘭戰場面臨困境之際，烏克蘭軍隊在東部和南部發起反攻，迫使俄軍節節敗退。

烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba）周一在推特上指責俄羅斯說：“普京因為戰場上的失敗而陷入絕望，他企圖利用導彈恐怖主義試圖改變戰爭的節奏，以扭轉戰局。”