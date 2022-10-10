蔡英文：期待邊境解封後逐步恢復兩岸人民健康有序交流

台灣／雙十節

台灣總統蔡英文今天在國慶大會致詞表示，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。她期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海緊張情勢。

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今天10月10日，台灣官方在總統府前廣場舉行慶祝中華民國111年雙十國慶，蔡英文講話的主題是「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」。

她先訴求國際說，「國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定跟民主價值，一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗」。她說，我們用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，不會坐等命運被決定。

接着，蔡英文向大陸喊話，她說，台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權，以及民主自由的生活方式，這一點台灣沒有妥協的空間，北京當局不要因為台灣活躍的民主體制而有所誤判，誤認台灣人民對民主自由的堅持是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭來分化台灣社會。她要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。

蔡英文接著說，期待在兩岸邊境解封之後，能逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，進而紓緩台海的緊張情勢。並提到，在理性平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法，她說，這是兩岸的共同責任。

國民黨今天也在中央黨部前廣場舉辦民國111年國慶升旗典禮，前總統馬英九致詞時說，他堅決反對中共以武力威脅台灣，但蔡英文總統不但在去年國慶節表示兩岸互不隸屬，今年又推動「台灣國慶節」，讓中華民國不見了，這樣的說法既違反憲法增修條文，也違反兩岸人民關係條例。

他指出，不論是憲法還是法律，都認為兩岸是兩個地區，而不是兩個國家，蔡英文的作法不但不能團結人心，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢。