中宣部歌頌習近平領航 擦粉還是高級黑

觀察中共二十大

20大召開前夕，官方官媒鼓足力氣吹習近平，一些觀察人士指出，吹得過頭了，把錯的當對的，把假的當真的，把失敗當作勝利來吹。有人懷疑，這是擦粉還是高級黑？

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中共中央宣傳部為“喜迎二十大”，10月8日起精心推出宣傳習近平的16集電視片『領航』，央視每日播出兩集，首集『掌舵遠航』，歌頌習近平“在一次次風高浪急、甚至是驚濤駭浪的鬥爭中”，“發揮了關鍵和核心作用”。這是一種文革時期常常使用的被稱作“頌毛”的句式，比如“毛主席帶領我們闖過無數驚濤駭浪……”“他老人家在緊要關頭，挽救了革命挽救了黨……”等等，事實是，毛1958年發動大躍進，超英趕美，導致六零年代初期餓死幾千萬中國人，毛1966年發動文化大革命，害死的人不計其數，連中央高官們也在所難免，鄧小平復出後也不得不承認毛造成了“十年浩劫”。

現在不是老在說“習近平新時代”，有人問為什麼老用文革那一套陳詞濫調來宣揚習近平，這樣做對他本人好嗎？這不過是形式，歌頌的內容令人乍舌，比如說習近平從容應對美國發動的貿易戰，習近平推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，以及在習近平領導下，抗擊新冠疫情，“取得世界上最好的成果”。有網友評論：“感覺句句在反着說”。

貿易戰

2019年春季，經過近一年來的貿易戰，中美貿易談判出現轉機，習近平四月份發表講話，接受中美兩國就達成協議談判時美方提出的要求，稱中國會保護知識產權，鼓勵外國投資，並從國外購買更多的商品和服務，但他在發表這次演講一周後，突然變卦，命令中國談判代表向美國遞交了一份大幅修改的協議草案，指示中方談判團隊收回早先在七大核心領域對美國做出的承諾。時任美國總統特朗普指責北京違反已經敲定的協議條款，中美貿易談判取得歷史性突破的希望瞬間破滅。

2019年5月，特朗普宣布將兩千億美元中國商品的關稅從百分之十上調到百分之二十五。這一突然出現的顛覆性逆轉被指完全是習近平驚人的誤判造成的，習近平誤判的結果拉開了中美持久對抗的序幕，造成的後果至今也難以清除。紐約時報當年5月報道指出：“現在中國領導人冒着與美國陷入長時間緊張對峙的危險，用好戰的民族主義言論為自己的決定辯護，這可能會縮小妥協的空間。”2019年8月，特朗普政府不滿中國政府對美國農產品的購買進程，宣布對餘下價值3000億美元的所有中國輸美商品徵收10%的關稅。

特朗普時期的對中懲罰性關稅在拜登總統上台後繼續延續。

香港

北京如果遵守中英聯合聲明精神，維持香港一國兩制，遵守鄧小平有關香港資本主義制度五十年不變的承諾，香港不會從昔日的東方明珠淪落到今日猶如中國大陸一個普通的城市。

2019年6月，港府推動修訂送中條例，港人意識到此舉是對基本法規定的香港獨立的法治地位的嚴重侵蝕，於是發起了持續數月的反送中抗爭示威，甚至出現幾次多達百萬人上街和平示威的局面。港人要求取消送中條例，要求落實直選特首和議員的承諾，港府後來被迫取消條例修訂。同年11月地方選舉，支持反送中的泛民派取得大勝。根據當時民調，泛民派會在次年的立法會選舉中勝出。但是，北京獨裁政權將一國兩制背景下港人的示威請願活動視為“暴動”，更擔心港人的民主行為有一天會影響到中國大陸，2020年5月，中國全國人大取代香港立法會，推出港版國安法，設定四個刑事罪名：分裂國家罪，顛覆國家政權罪，恐怖活動罪，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。隨後在香港大肆逮捕青年學生領袖、民主派議員，報界人士，迫使有獨立立場的『蘋果日報』等媒體停刊，白色恐怖下許多港人外逃，一個言論無忌，社會自由，司法獨立的香港一下子變得非常黑暗。

然而『領航』旁白居然這樣標榜：“面對香港出現的反中亂港活動猖獗，局勢一度嚴峻的局面，以習近平同志為核心的黨中央，採取一系列標本兼治的重大舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，走向由治及興的新階段，為一國兩制實踐行穩致遠打下堅實基礎。”

清零政策

清零政策是習近平治下實施的最殘酷的政策之一，在奧米克戎變種病毒毒性大減，致死率甚至低於流感之後，全世界都已放開，而中國一號領導人為了自己所認定的“制度優勢”和“親自指揮抗疫”的成就感，“堅決清零不動搖”，給中國人造成的人道災難遠遠超過疫情本身帶來的災難，經濟的倒退更是舉世矚目。上海這座中國最富有經濟活力的城市，連續幾個月的封城，給市民帶來無數災難不算，經濟增長竟然破天荒成為負數。

法國世界報分析說，清零運動證明習近平具有像毛澤東一樣發動大躍進和文革的能力，毛澤東不在乎幾千萬人被餓死，習近平也不在乎他的清零運動已極具破壞性。而海內外輿論現在越來越多地把中國的清零視為一種折騰百姓的殘酷的“表演”，一種維穩的“把戲”，一種最高統治者習近平為了順利連任，壓制黨內外一切異議的極端手段。

這種賠上經濟漠視人道的把戲一直會表演到什麼時候？10月10日中共黨媒『人民日報』還在強調“躺平沒有出路，堅持就是勝利”“堅持動態清零”，“維護和鞏固來之不易的疫情防控成果”。人民日報傳達的是習近平的精神。

清零對中國人的精神摧殘也是罕見的，動輒封城，大白成了法律化身，中國人被嚴重奴化和兒化。紐約時報10月10日報道說，“幾乎沒有人指望習近平會在二十大上宣布迅速改變清零政策，儘管可能會有逐漸放鬆的跡象。”

清零至少清到明年三月，習近平再次當選國家主席為止？還是到時候照樣繼續，都是很大的疑問。