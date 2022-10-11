德國將向烏克蘭提供第一套防空系統

俄羅斯侵烏戰爭

據德國電視一台和德國廣播電台報道，俄羅斯襲擊基輔和其他城市後，德國總理朔爾茨與烏克蘭總統塞倫斯基通了電話。朔爾茨向塞倫斯基保證，德國將繼續給予聲援。

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德國政府發言人赫伯斯特萊特（Hebestreit）強調說，德國政府以最強烈的措辭譴責俄羅斯的襲擊。德國將盡一切努力調動更多的援助，幫助修復受損的基礎設施。

德國電視一台報道說：到8月間，已有1百萬烏克蘭人來到德國避難。官方估計，烏克蘭難民的數量會超過2015年難民潮，創下新記錄。

七國集團峰會周二將召開緊急會議，討論烏克蘭局勢。烏克蘭總統塞倫斯基將參加視頻會議。德國到今年年底仍然是七國集團主席國。

《南德意志報》報道說，對俄羅斯對烏克蘭戰爭的升級，德國總理朔爾茨和美國總統拜登進行了商議，並警告了莫斯科。雙方重申，俄羅斯領導人普京應“停止敵對行動並從烏克蘭全境完全撤軍。”

拜登和朔爾茨強調，美國和德國將繼續有增無減地支持烏克蘭，打擊俄羅斯的侵略，恢復其主權和領土完整，並將保持對俄羅斯的制裁壓力。無論是在華盛頓還是在柏林，人們目前似乎都看不到任何跡象，表明在可預見的未來，可以通過談判達成解決方案。

德國社民黨籍國防部長蘭布萊希特宣布，承諾給烏克蘭的四套Iris-T SLM防空系統中的第一套將在未來數天內抵達烏克蘭。她說：局勢顯示，向烏克蘭迅速提供防空系統非常重要。

《時代周報》表示，這一防空系統能保護整個一個大城市免受襲擊。

本周一，包括基輔在內的烏克蘭多個城市受到導彈襲擊，德國駐基輔大使館的簽證處也被炮火擊中。與此同時，俄羅斯總統普京稱烏克蘭情報機構是刻赤大橋爆炸背後的操縱者