澤連斯基呼籲G7緊急向烏克蘭提供新的防空武器

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烏克蘭總統澤連斯基周二(10月11日）出席七國集團領導人線上峰會，他呼籲G7緊急向烏克蘭提供新的防空武器，應對俄羅斯導彈空襲。據白宮表示，美國將儘快交付烏克蘭"國家先進防空系統"（NASAMS）。北約下周舉行年度例行核威懾力量演習。

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路透社消息，俄羅斯周二繼續對烏克蘭發動空襲，但打擊的強度比周一有所減弱。據烏克蘭最新統計報告，俄羅斯周一在其最新升級的軍事行動中，向烏克蘭發射80多枚導彈，在烏克蘭各地造成19人死亡，超過一百人受傷。多個地區供電中斷。

澤連斯基在G7領導人峰會上再次譴責俄羅斯戰爭升級行為，他呼籲七國集團領導人向烏克蘭提供“足夠數量、先進有效的防空系統”，對俄羅斯祭出新的制裁措施，並向近日緊張局勢加劇的俄羅斯-白俄羅斯邊境派遣觀察使團。

據白宮表示，美國將儘快交付烏克蘭"國家先進防空系統"（NASAMS）。

據中央社消息，NASAMS是中短程防空系統，由美國雷神（Raytheon）和挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研發，能攔截敵機、巡弋導彈等目標，射程30到50公里。美國2005年起以NASAMS協助防衛首都與白宮。

七國集團領導人在周二會後發布聲明，承諾持續大力支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。七國集團並警告，如果俄國膽敢動用核武將遭遇嚴重後果。

G7聲明稱，"我們將繼續提供財政、人道、軍事、外交和法律援助，並將堅定與烏克蘭站在一起，不論需要多久時間。"七國集團再度向澤連斯基保證："我們的承諾堅定不移，將提供烏克蘭所需援助，維護其主權與領土完整。"

美國駐北約大使朱莉安·史密斯表示，烏克蘭總統澤連斯基成為當前第一要務的烏克蘭防空系統，也將是這周三到周四舉行的北約防長會議的重要議題。

周二在布魯塞爾舉行的新聞發布會上，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約防長會議還將決定加強北約的彈藥和武器庫存，以確保北約的安全並繼續長期支持烏克蘭。

斯托爾滕貝格還宣布，北約將加強成員國戰略基礎設施的安全保衛措施，他並警告，任何對這些設施的蓄意攻擊會導致北約一致的回應。

另據報道，北約秘書長斯托爾滕貝格周二表示，雖然俄烏戰事緊張局勢不斷升級，俄羅斯總統普京也堅稱會以一切手段保護俄羅斯領土，但北約將會按計畫在下周舉行年度例行核威懾力量演習。

斯托爾滕貝格在北約國防部長會議前夕舉行記者會，他表示，如果現在因俄烏戰爭而突然取消一項計畫已久的例行演習，將會發出一個非常錯誤的信號，他並表示，北約的堅定舉動和軍事實力是防止事態升級的最佳方式。

斯托爾滕貝格說，俄羅斯為了彌補在戰場上的失利，向烏克蘭的基礎設施發動導彈襲擊，是軟弱的表現，雖然目前沒有見到俄羅斯的核態勢發生任何變化，但北約會保持警惕，盟國也會加強和持續支援烏克蘭。

北約核威懾力量演習一般持續約一周，涉及能夠攜帶核彈頭的戰機，但不會搭載真實彈頭，偵察機和空中加油機等也將參與演習。