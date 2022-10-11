習近平的統治何時到頭

觀察中共二十大

中共20大將於這個星期天拉開帷幕，西方主流媒體似已對習近平打破慣例獲得第三任不存在多少異議，但對這位強人繼續統治着一個與世界愈行愈遠的中國，且不知何時到頭，充滿着疑問和迷惑。

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紐約時報10月10日有一篇文章題為“被中共‘劫持’的習近平”，力圖提供另外一種近乎讓人難以接受且表面上似乎與許多事實相抵觸的視角。習近平竟能把所有權力集中在自己手裡，並已將中國帶到了相反的方向，這不是靠一個突發奇想就能實現的，作者認為，“儘管所有的注意力都集中在習近平一個人身上，但他的人生、使命和政治歸根結底都不是關於他個人的，而是關於中國共產黨的。的確有個獨裁者統治着當代中國，但那是習近平為之服務的中共，而不是他個人。而且，他和其他人一樣，以一種奇怪的方式遭到這個政黨的劫持。”

法國世界報10月11日的長篇報道則試圖探究習近平如何一步一步策畫，從而走到打破中共規矩準備連任甚至終身執政的地步。報道說，或可從中國共產黨博物館可窺一斑，第一層講述中共從1921-1949奪取權力的過程，第二層，1949-2007，從毛澤東一直說到習近平進入中共常委會；第三層由習近平一人獨享。“一個能夠在2021年將自己的榮耀強加於人的人，在一年後不能再次成為黨的領導人，獲得第三個任期幾乎是不可能的。”

世界報提醒人們注意的是，“現在的問題不在於這位69歲的人是否會獲得第三個五年任期，而在於他是否會在2027年尋求第四個任期或2032年尋求第五個任期”。美國知名的中國問題專家沈大偉曾在其著作中形容“習近平是一位現代皇帝，讓人敬畏而害怕”。習甚至無視當年全力推動他上位的江澤民。最典型的例子應是習主導的2021年11月通過的中共第三個歷史決議，決議中給他的前任留下遠遠少於他的篇章不說，還譴責他的前任的 "鬆散和軟弱的治理"，這裡無疑指的是江澤民和胡錦濤，而他們仍然活着。

路透社10日報道則總結專家分析，認為習近平靠12種方式“定於一尊”，包括僭越本來屬於國務院總理制定經濟政策的責任；清洗被視為不忠的官員，安插親信，控制軍隊，控制常委會，控制官媒；2016年明確“習核心”的地位；2017年把習思想寫入黨章；2018年修改憲法取消任期制；2021年底19屆6中全會提出“兩個確立”，即“確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位”。

習為了獨攬大權，掌握了兩個工具，一個是高度集權，自己充當所有重要領域的小組長，讓總理李克強等許多專職的高官沒有實權，同時，高舉反腐大旗，打擊所有真的或潛在的或者他以為的政治對手。前中共中央黨校教授蔡霞在美國『外交事務』揭露，習甚至讓其餘六位常委向他彙報，終結前任開啟的集體領導。

習以反腐之名，從2014年起陸續清洗軍委副主席徐才厚、郭伯雄，然後控制全軍，做到真正的“黨指揮槍”，也就是習指揮槍。『北京之春』榮譽主編胡平對本台表示，習控制軍隊的辦法就是不斷調換高級將領，讓他們互相之間無法熟悉，無法溝通，不敢溝通，造成沒有可能聯合起來反習的條件。

習還把矛頭對準他心目中的“刀把子”公檢法，在反腐初期，打到薄熙來親信、前中共中央常委，有政法沙皇之稱的周永康，從此開始了清洗公檢法之路，一直清洗到最近把前司法部長傅政華、前公安部常務副部長孫力軍判處死緩，且死緩轉為無期後永不減刑，並讓自己從福建來的親信王小洪掌控公安，從而完全把刀把子控制在手中。世界報分析，周永康的錯誤大約是因為他是習近平的對手薄熙來的親信。

除了控制軍隊、控制公檢法，習對高級幹部也實行嚴密的監控，胡平指出，三個副部級以上的幹部聚會必須向上級彙報，否則被視為串聯。獨立學者鄧聿文也指出，“儘管沒有明文規定，但今天北京的高官基本上不敢串門，不論退休還是在任，串門是為黨的紀律不允許，因為有密謀反習的嫌疑。有膽敢串門者，後面還有秘密警察和大數據在盯着。”

習近平兩屆任期，一般估計大約470萬中共官員被以腐敗罪判刑，他們全都是習近平的反對派嗎，肯定不。誰會相信孫力軍會是習近平的反對派或者對手，並且組成了一個敢於與習對抗的“孫力軍政治團夥”，並且自任首領？反腐，一度為習帶來了聲譽，習藉此清洗大批黨內高官，曾一度分享權力的紅二代、團派，上海幫一個個喪失地盤，而效忠於習的福建幫、浙江幫，西北幫崛起，習從而強化了對全軍、全黨以及全國的控制。

中國民間反對習近平統治的聲音或者被屏蔽，或者被鎮壓。敢於藐視習的，可能會冒着把牢底坐穿的危險。敢言的企業家任志強就是最典型的例子，他僅僅因為諷刺習早期抗疫不作為，疫情稍稍好轉後又出來標榜“親自指揮”，像“剝光衣服堅持當皇帝的小醜”，結果，69歲的他被判入監獄18年。

習準備了十年，終於快看到他要“一統天下”了，官媒把習塑造的偉大無比，越臨近20大，越花樣百出，紐約時報題為“習近平是毛澤東的翻版”一文譏諷：“如果真把中國官方新聞機構新華社的報道當回事的話，中國領導人習近平無疑是當世最偉大之人。”

習近平掌權以來，不斷強調的一個詞是“保江山”，中國民間廣為流傳着一個說法：朝代更換，江山永在。因此，習近平在這裡所說的“保江山”應理解為他的統治和他個人的權力的持久程度。世界報這樣發問：這種權力集中在一個人和幾個追隨者手中的情況能持續多久？沒有人知道。在中共博物館，仍有三層樓的展覽空間。這個故事遠遠還沒有結束。