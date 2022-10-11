英國情報部門警告中國技術崛起構成更深層挑戰

中國-西方

2020年6月23日，一枚長征三號乙運載火箭搭載着北鬥三號衛星，即中國北鬥衛星導航系統的最後一顆衛星，從中國四川省西昌衛星發射中心起飛。英國情報機構2022年10月11日指出，中國正在尋求通過開發新技術、北鬥衛星系統以及虛擬貨幣強化控制。

英國情報部門“政府通信總部”負責人傑里米·弗萊明周二警告，比起俄羅斯侵烏，中國技術崛起對西方構成了更深層次挑戰。西方必須為捍衛價值觀和影響力挺身而出。

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這位英國情報高官表示，中國越來越多地使用技術來控制異議、攻擊衛星系統、控制數字貨幣和跟蹤個人的能力越來越強，西方必須視之為緊迫威脅而嚴肅對待。

他強調，“技術不僅僅屬於機會、競爭和合作領域，現在已變成控制價值傳播和影響力的戰場”，中國正在尋求通過開發新技術、北鬥衛星系統以及虛擬貨幣強化控制。

弗萊明表示，對於中國領導人而言，技術同時被視為是一種控制本國市場、控制勢力範圍、保持優勢的手段。

弗萊明2017年以來擔任英國情報部門負責人，他呼籲西方國家行動起來，在有前途的技術領域大幅投資。弗萊明同時表明，英國與中國人民以及與對英國社會做出貢獻的中國人社團“不存在任何問題”。

中國正在全球尤其在一些發展中國家逐漸擴大其影響力以及其開發的技術，並在這些國家不斷擴大投資，英國情報部門負責人認為：“西方國家應該有能力拿出實用、可以負擔的替代性方案”。

他強調，中國使用一切可以挑戰戰後國際社會在經濟和技術層面達成的共識，他們把他國或視為潛在的對手或看作是必須威脅、收買或脅迫的客戶"。

弗萊明周一發布的講話摘錄引發了北京方面的反應，中國外交部發言人稱這些言論 "沒有事實依據"。

這位發言人稱："中國正在發展其金融和技術以改善中國人民的生活。它不針對其他任何人，當然也不是一種威脅。“她還說：”打着'中國威脅'的理論，挑起對立和反對，只能害人害己“。