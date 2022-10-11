IMF下調明年全球經濟增長預測至2.7% 中國今年經濟增長率大幅下修至3.2%

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國際貨幣基金組織周二指出，受高通膨、俄烏戰爭與疫情大流行等一系列挑戰影響，全球經濟增長從2021年的6%，放緩至2022年的3.2%，2023年更將下降至2.7%。這是2001年以來最疲弱的增長情況。中國今年經濟增長率大幅下修至3.2%。

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國際貨幣基金周二公布世界經濟展望秋季報告指出，全球經濟正經歷一系列動蕩挑戰。通貨膨脹率處於數十年來高點、多數地區金融狀況趨緊、俄羅斯入侵烏克蘭，以及揮之不去的新冠疫情大流行都嚴重影響經濟前景。

報告指出，全球經濟未來關鍵取決於貨幣政策的成功調整、烏克蘭戰爭進程，以及疫情大流行供應鏈進一步中斷的可能性，例如中國。

綜上所述，IMF將全球經濟成增長從2021年的6.0%，下修至2022年的3.2%與2023年的2.7%。這是自2001年以來，除了全球金融危機與疫情大流行的急性期外，全球經濟增長最疲軟的時期。

報告指出，這反映幾個最大經濟體的顯著放緩：2022年上半年美國經濟增長緊縮、2022年下半年換成歐元區，以及隨着房地產行業危機日益嚴峻，中國疫情爆發與封鎖時間拉長，全球約1/3經濟面臨連續2季負增長。

至於全球通貨膨脹趨勢，報告預估，全球通膨率將從2021年的4.7%上升到2022年的8.8%，2023年有望下滑到6.5%，2024年有機會再下降至4.1%。

報告稱，美國經濟將從2021年的5.7%，大幅下滑至2022年的1.6%與2023年的1.0%。2022與2023年通貨膨脹率分別為8.1%與3.5%；歐元區經濟成長也將從2021年的5.2%，下調至2022與2023年的3.1%與0.5%。今、明2年的通貨膨脹率則為8.3%與5.7%。

中國經濟增長率從去年的8.1%，大幅下修至2022與2023年的3.2%與4.4%，今、明2年通貨膨脹預估值皆為2.2%；日本今、明兩年經濟增長率預估為1.7與1.6%，通貨膨脹率為2.0與1.4%。

國際貨幣基金組織警告，全球金融穩定風險升高，增加市場無序重新定價的可能性，並指出新興市場及房地產市場特別脆弱。

基金組織指出，流動性收緊、持續通脹以及全球央行不斷加息，創造出動蕩及高風險環境。企業的信貸利差已經明顯擴大，更高的利率可能對房地產市場產生不利影響，警告中國房地產行業低迷的情況加深，地產開發商的債務問題可能蔓延到銀行業。