俄企擬轉資到香港 港府稱依法辦事 但銀行界猶豫

香港/俄羅斯/政治

2022年10月7日星期五，在TVB播出的視頻畫面中，可以看到價值超過5億美元的俄羅斯大亨阿列克謝·莫爾達紹夫的超級遊艇北方號停泊在香港維多利亞港附近。

被歐美多國制裁的俄羅斯富豪穆爾達紹夫（Alexey Mordashov）所擁有的豪華遊艇獲准在香港停泊，不單引起港美爭拗，亦令人關注香港會否成為俄羅斯資金避風港。美國傳媒報道，有香港律師行接獲俄羅斯民間和國營企業查詢，探討來港集資或局部遷冊的可能性。正接受美國制裁的香港特首李家超，沒有正面回應是否歡迎俄國資金來港，只是重申不會就個別國家的單方面制裁辦事。不過，銀行業界不少人對處理俄國資金有保留，恐怕會受到二級制裁。

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受俄羅斯入侵烏克蘭影響，歐美多國制裁俄國貨幣盧布及與總統普京關係密切的富豪，美國的彭博通訊社昨(11日)報道，至少三間律師事務所有接獲「一定數量」的俄企查詢，把資金由紐約、倫敦等地轉往較友善的司法區，其中有兩間更表明，正與俄國客戶商討在港籌集資金事宜，部分則要求港簽署與其他地區的貸款協議等簡單業務。

當中，柯伍陳律師事務所主管合夥人甄灼寧透露，個人有與俄企客戶商討把業務搬到香港的可行性，部分企業則希望把公司註冊地由海外轉到香港，同時保留持有在俄羅斯當地業務。他指出，處理涉俄業務時，要小心管理好制裁和反洗黑錢風險，為避免觸犯其他國家的法律，該行已婉拒為部分在制裁名單內的人和公司提供服務。他估計，由於律師行、銀行或會計師行均有英美背景，短期內不會有大量俄羅斯企業來港，業界亦無意以盧布進行交易。

行政長官李家超被問及是否歡迎俄國資金來港時，只重申會執行任何聯合國決議的制裁，而香港作為金融中心，監管制度跟世界接軌，「任何一個地方有一些行動（制裁）設定，(若)在香港沒有法律基礎，特區政府不會做任何事。」

至於正受美國制裁的他，是否以現金收取其個人薪酬的問題，李家超沒有正面回應，只是批評所謂制裁無理粗暴，不會評論，只會一笑置之。同因被指打壓香港人權而被美國制裁的前特首林鄭月娥曾表示，因為沒有銀行願意違反制裁次，向她提供服務而受影響，她是以現金收取薪酬。

報道又引述銀行業界人士稱，如果俄羅斯企業在美國制裁名單上，確實難為其提供服務，包括支付、託管以至收款等，以免違反美國法律，而被「二級制裁」，影響美元結算業務。即使中資銀行亦不例外。

根據金融管理局向銀行業界收集的數據顯示，截至今年6月底，業界累計持有俄羅斯相關資產總值為8億元，佔總資產低於0.01%。

另外，繼美國之後，歐盟駐港澳辦事處署理主任露安（Laurence Vandewalle）昨亦就穆爾達紹夫豪華遊艇Nord停泊香港一事作出回應，她向《日本經濟新聞》指出，歐盟關注到有人規避歐盟制裁，正更新規章，包括研究針對協助相關人士迴避制裁的地方，亦呼籲更多國家和地區對俄採取相似制裁。但她沒有透露更新的詳細內容。

針對港府沒有因應制裁而扣押Nord，美國國務院發言人兩度作出回應，質疑香港的國際金融中心地位可能會因此蒙上陰影，指現時可能有部分人視香港作為規避制裁的避風港，令更多地區質疑香港的營商環境。發言人又說，愈來愈多美國企業因中國政府對香港作出過多管控，影響高度自治和自由，對香港商業環境持警惕態度。