路透社盤點中國下屆總理人選 稱“自由派”的汪洋為最熱門人選之一

中共二十大

中共二十大即將於10月16號開幕，除了近平將開啟第三個任期的可能性外，誰將出任下屆政府總理也成為討論的熱點。路透社發表系列文章，介紹可能接替李克強的幾個人選。對於全國政協主席汪洋，路透社將其稱為可能成為總理的“自由派”。

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周三出現在路透社上的文章介紹的人物包括重慶市委書記陳敏爾，題目為：升職已久，效忠習的陳敏爾可能有機會，指出，陳敏爾是習近平的密友，長期以來被視為註定要擔任最高領導職位，他被認為是即將召開的二十大上晉陞的有力競爭者；對於上海市委書記李強，路透社認為，他曾被視為升任中國政治局常委甚至是下屆總理的人選，但他的仕途因為上海兩個月的新冠疫情封鎖衝擊可能會在二十大上受到挑戰；至於廣東省委書記胡春華，路透社對他進行的報道稱，胡春華出身卑微，是湖北省中部的農民之子，但現在已經進入了執政精英階層，在中共改組領導層之際，他也被視為下一任總理的最佳競爭者。

汪洋的“自由派”，“團派”標籤

路透社對汪洋的介紹文章中，將其稱為“自由派“的可能總理人選。在對汪洋的詳細介紹內文中，稱他在擔任經濟大省廣東省委書記時，曾表現出不那麼明顯的自由主義傾向，曾因推動生銹的工業產業升級和宣傳社會包容性政策而名聲鵲起。2011年底，在烏坎村土地掠奪的對峙中，他開除了腐敗官員，並允許參加抗議的領導者參加第二年春天的基層選舉，獲得國際喝彩。在李克強明年春天卸任時，今年67歲的汪洋被認為是接替他的最佳人選之一。

作為一名白手起家的人，汪洋十幾歲時在一家食品廠工作以養活他的單身母親和家人，據報道，汪洋後來引起了前最高領導人鄧小平的注意，並與前國家主席胡錦濤建立了密切聯繫。路透社說，據一些見過他的人指出，汪是自信和有魅力的。十多年前，在廣州與記者的一次非正式聚會上，汪洋在廣泛的話題上發表了即興的、偶爾幽默的評論。這種風格與黨內高層領導人通常採用的更僵硬的公眾形象形成鮮明對比，他們很少與外國媒體互動。

中國問題專家、香港中文大學兼職教授林林和立告訴路透社，“毫無疑問，他是整個政治局中最自由的一個。”

報道稱，2012年，汪被提拔為政治局常委，但作為副總理，他幫助監督了中國的對外經濟關係，包括與美國的關係。2017年，他被提升到黨的最高執政機構，在七名政治局常委中排名第四。他還是政治諮詢機構中國人民政治協商會議（CPPCC）的主席。

路透社指出，與李克強和副總理胡春華（另一位總理競爭者）一樣，汪洋與共青團有聯繫，這個派系被視為習近平的競爭對手。然而，一些黨內觀察人士認為，汪在過去五年保持低調並忠誠地與習近平一起在常委會任職後，會贏得習的信任。

而且，近年來，汪洋似乎緩和了改革傾向，在台灣、新疆和西藏等敏感政治問題上呼應黨的強硬路線，同時表達了對習近平的支持。作為全國政協主席，汪洋在中國西部的新疆地區領導了一個政策小組，新疆被指有多達 100 萬穆斯林被關押在“集中營”中。

據官方新華社報道，在聯合國人權事務高級專員 5 月訪問新疆受到人權組織和西方政府的廣泛批評之前，汪洋說，那裡的穆斯林民族現在過着“幸福和安全”的生活。

打破中共慣例

另據中央社分析認為，根據中國憲法，中國國務院總理的任期不能不能超過10年，因此，不論李克強今後有何安排，他都將卸任總理一職，對於誰是未來總理的人選，有分析指，從資歷，聲望和跡象看，汪洋呼聲居首，胡春華居次，而韓正也有機會。

中央社指，與以往各任總理相較，下任總理的上述3名可能人選，都需要在不同程度上打破中共黨內慣例，才能坐上這個位置。然而，打破慣例用人，卻正是習近平用人最明顯的特徵。這些慣例包括：一、國務院總理從現任副總理中拔擢。中共建政後除首任總理周恩來外，從無例外；二、要符合政治局成員“七上八下”的原則；三、原則上不跨越多名資歷在前者。