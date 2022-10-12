Louise Xin : 熱愛中國才幫助維族人

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巴黎高級時裝周10月2日落下帷幕，今年時裝周期間年輕的瑞典籍華裔設計師Louise Xin吸引了輿論的高度矚目，這位年輕的女設計師不僅關注環境氣候議題，選擇回收的材料設計時裝，而且還公開呼籲關注中國維吾爾族人的人權，這對一位來自中國大陸的華人來說，需要足夠的勇氣，為此她受到了中國官媒環球時報的關注。

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高級時裝藝術對普通人來說是一個不食人間煙火的世界，這位瑞典設計師卻為何要天女下凡關注新疆維吾爾族人的處境，她在巴黎的瑞典學院接受了法廣中文部的專訪，對她來說，關注人權，關注環境，關注維吾爾族人的命運是為了不希望讓世界以為中國人都是不尊重人權，不重視環境保護的人。

巴黎瑞典學院10月2日組織了時裝與環境人權的演講會，會議的主持人是瑞典高級時裝設計師Louise Xin，登台演講的包括牽頭組織抵制新疆製造企業的法國歐洲議會議員拉斐爾·格魯克茲蔓（Raphaël Gluckman），“標籤上的道德”組織的發言人Nayla Ajaltouni和歐洲維吾爾協會主席流法維吾爾學者Dilnur Rayhan。

拉斐爾·格魯克茲蔓在演講中表示當初他們提出抵制強迫勞動產品議案時，歐盟負責貿易的專員表示此舉談何容易，至少也需要幾年的時間，不過，隨着網絡抵制運動的日益壯大，歐盟委員會主席不得不承諾將出台政策抵制強迫勞動下生產的產品，下一步，他期待能夠在2024年之前，看到歐盟的各大運輸海關設立專門檢查強迫勞動的機構。

瑞典學院舉辦的Louise Xin 時裝展，2022年10月2日。 © 法廣

法廣: 首先請您做一個自我介紹!

Louise Xin : 我是一個來自中國大陸南寧的人，從小就隨父母到瑞典，小時候看到許多少數民族的人展示他們的服裝，我覺得他們的服裝非常美，那個時候我就期待長大了能夠設計這樣精美的時裝。

法廣: 您何時開始關注維吾爾人的問題?

Louise Xin : 兩年前我知道維吾爾族人的處境時我簡直就不敢相信，我先以為時西方的宣傳，我之後便查看了許多資料，我與接觸了許多維族人，才了解原來時確有其事，我感到很傷心。因為我是中國人，我很愛我的國家，我不希望外界以為中國人就是製造廉價的商品，中國製造不應該是低質量的象徵。中國有如此燦爛的文化，藝術與歷史，中國的服裝也十分美麗，我也不希望外國人覺得中國人就是不在乎人權。我希望有更多的中國人能夠站出來幫助，因為發生在新疆的事情是我們大家的責任。我知道有許多中國人

法廣 : 這樣公開站出來發聲是否受到一些壓力?

Louise Xin : 是，肯定有，去年我在時裝周為維吾爾人呼籲之後，我在社交網絡上受到一些批評，中國官方的環球時報也發表文章加於譴責，我覺得很可惜，我覺得如果中國人了解真相的話，他們也一定會站出來發聲，因為這是我們大家的責任。

法廣 : 您為維吾爾人發聲已經有一年多，您覺得有具體的效果嗎?

Louise Xin : 有，去年我一點也不了解，但是在我發表了許多講話之後，許多年輕人都告訴我開始意識到在購買衣服時都會注意服裝的產地，關注商品與道德與環境之間的關聯。