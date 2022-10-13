法新社：一個與世界隔絕的中國 習近平走向第三個任期

中國，中共二十大

五年一度的中共二十大即將在10月16日召開，為期約一周的大會將產生新一屆最高權力班子，普遍預計習近平將邁入第三個任期，大會也將通過未來五年中國發展的大政方針，因此備受世界關注。法新社13日報道聚焦中共二十大開幕前夕，“一個與世界隔絕的中國，習近平正走向第三個任期”。

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報道說，不出意外的話，69歲的習近平，將第三次連任至2027年，這一打破先例的連任使他成為自中共政權創始人毛澤東以來地位最強大的領導人。報道指，自2012年開始執政，十年間他鞏固了在黨內的巨大權力，也深刻改變了中國的社會面貌和國際地緣政治。

2018年中國修改憲法，取消國家主席只能做兩屆的任期限制，為習近平任滿兩屆十年後再連任鋪平了道路，而剛剛於周三閉幕的中共19屆七中全會，突出強調習近平權威的「兩個確立」與習核心重要性，頌揚習“極不尋常、極不平凡”第二個5年任期政績，以及文中超於前例地多次提到習近平之名，顯示其在二十大的三連任已成定局。

周日即將開幕的中共二十大，共有來自全國2296名代表參加，其中女性佔27%，會議將產生約200名成員的新一屆中央委員會，其中包括關鍵的25人中央政治局及7名中央政治局常委。法國漢學家白夏說， "所有人選都已確定，因為大會在各派別沒有達成協議之前不會舉行”。作為中央權力的核心，7人或9人組成的政治局常委會如何變更備受關注，美國智庫亞洲協會的研究員克里斯托弗-K-約翰遜向法新社表示："通常在60%左右中央委員會的更替率將是衡量習近平是否打算進行徹底改組的一個指標。”

報道指，大會最受關注的高光時刻，將是周日習近平在二十大的報告，內容包括對其任期的評估，也將闡明他未來五年的大政計畫。報道回顧習近平在2017年的19大報告中，他曾表述的要開闢中國式社會主義的 "新時代"，承諾中國將 "更加開放"。表示"開放帶來進步，關閉則使我們倒退”。他說："中國不會關閉它的大門。

但在五年後，由於新冠疫情的持續侵襲，中國已經自我封閉。當世界其他國家正逐漸在疫情下恢復正常生活時，北京依然維持嚴格的清零防疫政策，航空交通減少到最低限度，對國外入境維持強制隔離，並反覆在全國多地施行疫情封禁。但這一做法並未減緩中國一些最大的疫情反彈。同時也激起了一些人的不滿，其中也包括商業界，他們擔心中國清零防疫限制會損及經濟成長。位於倫敦的智庫英國皇家戰略研究所研究員於傑說："北京的清零防疫政策阻礙了經濟發展急需的投資，未能獲得中國年輕人的真心支持，而年輕人是在經濟和社會領域受傷害最大的群體”。

報道指，在外交方面，中國不斷增大與美國的隔閡緊張，與印度、澳大利亞和加拿大的爭端大量增加，在對台灣問題上，北京重申其不放棄使用武力的立場。報道同時觀察指， 除了新冠疫情的原因，北京似乎也有意想減少對世界的依賴，這一跡象表明其對外封閉的狀況可能會持續下去。白夏說，"中國的許多人擔心，可能再次進入一個孤立的時期"，就像1970年代末中國向世界貿易開放之前的情況一樣。一些中國觀察人士曾期待，在二十大結束後，中國嚴厲的防疫政策會告一段落。但北京近日接連釋放信號，暗示新冠病毒“清零”政策不會在短期內改變。

如果說習近平在二十大的三連任已成定勢，而分析還關注他未來還將會爭取幾個任期，會在位多久。對此法新社援引分析認為，完全不能偶做出確定性的判斷。居住在香港的法國智庫亞洲研究中心研究員高敬文說， "鑒於對習近平思想在黨內地位的提升，對他個人崇拜的恢復以及其權力在黨的領導核心中的重要性，預期習近平更可能是將長期執政，或許是終身執政，"。英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所所長Steve Tsang警告說，“習近平對他在黨的最高層核心人員的選擇將是關鍵”。他說"習近平將小心翼翼地發出一個明確的信息，即所有被提拔為常委的人都不會在2027年的中共第21大上成為他的接班人"。