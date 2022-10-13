1至9月，非法入境歐盟的難民人數大幅增加，創2016年以來最新記錄

歐盟/難民

歐洲邊境管理局（Frontex）周四披露，與2021年同期相比，今年1至9月，非正常進入歐盟國家的人數大幅增加了70%，達到2016年以來最高水平。

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2022年1月至9月，共有22萬8240多人次非法入境歐盟，其中9月份的入境人次達3萬3380人，巴爾幹路線繼續成為最為繁忙的一條路線：9個月的時間裡，通過這條路線非法入境歐盟的人次達10萬6396人，同比增長170%！

使用這條路線的移民主要來自敘利亞、阿富汗和土耳其。同一時期內，借用東地中海路線進入歐洲的移民人數增加了118%，借用地中海中部路線的移民人數則增長了42%。

歐洲邊境管理局的數據顯示：與2021年同期相比，今年前9個月，離開歐盟前往英國的移民人數增加了68%，達5萬2720人。

另外，自烏克蘭戰爭爆發以來，已有1100多萬烏克蘭民眾進入歐盟，不過其中相當大的一部分人已經返回本國。

另據報道，超過100萬烏克蘭難民通過巴爾幹路線湧入德國，並且仍有新的難民紛至沓來，將超過2015年敘利亞危機時創下的記錄。

來自伊拉克、敘利亞、阿富汗以及印度、突尼斯和巴基斯坦的尋求庇護者人數正在增加，他們大多前往德國。德國政府和各民間組織紛紛動員，接待來自各方的難民。

根據德國移民與難民局 (BAMF) 10月8日公布的首次統計數據， 德國至今已接待100 多萬烏克蘭人，從而使德國成為繼波蘭之後的第一大東道國。只有 8萬烏克蘭人返回了家園。

德國一方面繼續加緊接待難民，另一方面也發出呼籲，希望歐洲其他國家能夠分擔接待難民。