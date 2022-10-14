中國疫情新增稱千把例 本土佔多不知源頭

中國/20大/新冠病毒

中國官方今天通報新增新冠病毒病例1456例（含確診與無癥狀感染者），本土1259例，當中8成為無癥狀感染者。甘肅省疫情加劇之際，10名市文縣幹部瞞報行程被究責懲處。但當地學生報告染疫至少3000並不在統計數中。

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據中央社今天引述中國衛健委官網上午通報，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例313例，境外輸入64例，本土249例中，內蒙古56例，廣東53例，新疆28例，遼寧19例，北京16例等。新增無癥狀感染者1143例，其中境外輸入133例，本土1010例中，新疆302例，內蒙古181例，山西53例，黑龍江51例，雲南50例，上海47例，安徽42例，吉林32例，四川29例等。

該報道引述香港網絡媒體01今天消息說，甘肅省隴南市文縣紀委監委通報，國慶假期前後，縣10名幹部和公職瞞報行程逃避閉環管控，對全縣疫情防控構成風險，當地紀委監委對這些幹部和公職人員給予訓誡並處分。

該報道稱，甘肅蘭州文理學院因爆發疫情8日被列為高風險區並封校，但學生指控校方隱瞞，使染疫學生未獲妥善照料，甚至引發交叉感染，於是紛紛上網求救。據稱已有逾3000人感染，但官方近兩日通報確診病例仍維持兩位數，也不回應蘭州文理學院的疫情。