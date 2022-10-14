北京高架橋突現橫幅 官方迅速封鎖網民快手更快

中國/四通橋

北京一座高架橋上掛起兩條橫幅，譴責中國國家主席習近平和他嚴格的抗疫政策，橫幅上寫道“罷免獨裁國賊習近平”、“不要封控要自由”。這是公開表達不滿的一次罕見抗議活動。視頻片段還顯示，高架橋上冒出黑煙。隨後警方介入，撤下橫幅。目前無法得知抗議者身份以及橋上為何會升起黑煙。北京市公安局未立即回復記者的置評請求。這起抗議活動發生在中共二十大開幕的幾天前，習近平預計將在這次黨代會上獲得第三個任期。

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據華爾街日報署名Yoko Kubota / Jonathan Cheng / Joyu Wang今天報道稱，北京罕見地出現抗議活動，一座高架橋上掛起指名批評習近平及其抗疫政策的橫幅，橫幅上方還冒起滾滾黑煙。一條橫幅標語寫着：不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要領袖要選票，不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民。

在備受關注的中共二十大召開前夕，中國首都北京罕見地出現抗議活動，一座高架橋上掛起指名批評中國領導人習近平的抗議橫幅，橫幅上方還冒起滾滾黑煙，警方人員隨後趕到現場。目前中共高級官員已經陸續抵達北京參加二十大會議。

周四，中國社交媒體平台上廣泛流傳着有關抗議現場黑煙和兩條橫幅的視頻片段和照片，其中一條橫幅用紅字寫着“罷免獨裁國賊習近平”。

一名男子告訴《華爾街日報》(The Wall Street Journal)記者，他在下午1點前後看到橋上冒着濃煙，懸掛着展開的橫幅。他說，在他看到濃煙後不久，警察就抵達了現場。附近四家店鋪的員工稱，有警察前來檢查情況。

這起明顯的抗議發生在北京人流密集的海淀區的四通橋，這裡是一處主要交通路口，有一條高架路穿過，還有一座地鐵站。附近有幾所中國最頂尖的大學和科技公司。

《華爾街日報》記者到達時橫幅已經被清理掉，不過，下午這個十字路口附近的警察越來越多。

一名警察沿着一條街上的商店，挨家挨戶地與店主交談，同時每個街角都部署了警車。警察指揮着交通，看上去不過是一個普通的周四下午。上述高架橋似乎已被清理乾淨。

隨着中共五年一度的黨代會定於周日開幕，北京中心城區的安保工作變得更加嚴密，警察和志願者被派駐在十字路口以及人行天橋和立交橋上。上述事發地點附近高速公路的大多數立交橋上都有警察或保安人員。

這次明顯的抗議極其大膽而又極其短暫。近年來習近平已經在全國布設了一套先進的國家監控系統，以消除對他統治的直接威脅，因此在中國國內，公開要求罷免習近平的情況非常罕見。而在安保尤其密不透風的北京，這種公開的反抗更是罕見。

中國日益複雜的審查制度使人難以判斷國內民意，但當突發事件發生後，網上的反應速度有時比自動監控程序的反應速度要快，讓外界得以一窺未經過濾的反應。

在中國嚴密監控的互聯網上，搜索關鍵詞“四通橋”，沒有得到任何相關內容。幾個小時內，“海淀區”甚至“北京”的話題搜索結果中相關內容都被刪除，與此同時在中國的微博平台上，這兩個詞的搜索量都出現了飆升。搜索關鍵詞“勇士”，也沒有任何搜索結果。

據華爾街日報說，一家黨報的前總編、中國最知名的網上評論人士之一胡錫進周四在Twitter上寫道，中國目前狀況穩定，尤其是首都北京，這裡的新冠疫情已經得到很好的控制；在北京，沒有像中國其他一些偏遠地區那樣的對防疫措施的不滿情緒。而一位微博用戶在審查到來前的短暫時間窗口期內寫道“#海淀#星火”，暗指毛澤東的革命名言“星星之火，可以燎原”。