喜迎20大：巴黎街頭現標語橫幅，呼籲習近平下台

中國/中共二十大

周五有一輛掛着標語橫幅、呼籲習近平下台的貨車在巴黎的大街小巷穿梭。

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周五上午在巴黎的華人聚居區十三區，記者看到一輛掛着標語橫幅的貨車，上面寫着：習主席：兩任下台，請不要破壞規矩；釋放王炳章、高智晟、張展等一切政治犯，喜迎20大等字樣。

根據活動的組織者，這輛貨車周五一整天將在巴黎的大街小巷裡穿梭，其中也要經過中國大使館。

接受記者詢問時，活動參與者之一的曾先生說，“在20大召開之前，我們要提醒習近平，他的周圍可能都是一些馬屁精，他聽不到外邊的聲音。其實，20大對他來說是個機會，他應該趁這個機會下台，這對他好，對我們國家好，對我們民族好，對共產黨也是好的。如果他一直賴在上面，破壞了規矩，那麼，對整個中國的未來發展，是遺患無窮的。

曾先生還說，“在我們之前，北京那裡已經行動了，那位（在橋上掛抗議橫幅的）朋友講，要吃飯不要核酸，要改革不要文革，要做公民，不要做奴才，要選票不要領袖，他的話代表了我們廣大中國人民的心聲。

曾先生強調，“習近平自以為這10年他做的很好，所以，我們要把這個聲音傳給他，告訴他，我們人民是這樣想的。請他不要站在人民的對立面，對整個歷史都是沒有好處的。這就是我們搞這個活動的目的。”

曾先生補充說，“我們的活動在北京那個標語橫幅之前就在計畫了，跟那個是沒有關係的。我們和北京的幾乎同時，這說明了，大家都有這個心，心氣是相通的，大家都有這個願望這個相法的。

曾先生繼續表示，“一百多年前，我們有個袁世凱，他當時要稱帝，他周圍都是推他上去的人，推他做皇帝，現在又一個皇帝。結果，袁世凱他做了83天的皇帝後就在人民的憤怒聲中下台了。習近平要吸取袁世凱的教訓。”

曾先生還說，“有個蝴蝶效應，希望我們在巴黎吹個風，或者在北京吹個風，能夠吹到習近平那裡，他能反省一下，如果在這個關鍵的時候，他能夠退一步，我覺得，對他的政權，對共產黨，對我們整個中國老百姓，對我們中華民族，都是好的。”