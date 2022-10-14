天橋反習橫幅事件： 北京加強安全監控

中國/習近平/二十大

周四（10月14號），根據在外國社交網絡上瘋傳但在中國被屏蔽的圖片，兩幅敵視中國領導人習近平及其政策的橫幅被掛在北京的一個天橋上。北京隨即立刻收緊了安保措施，互聯網也進行着更加嚴密的審查。

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法新社指出，北京通常由安全部隊、志願者和監控攝像頭組成的隊伍來維持治安，蔑視當局的姿態在北京極不尋常，尤其是在決定習近平是否連任的敏感時刻。天橋上橫空出現反習標語更加不尋常，這是一個政治上敏感的事件，北京採取額外的安全措施予以應對。本周日，全球關注的中共二十大即將召開，習近平將登台主持這場歷時性的大會，準備贏得第三個任期，鞏固他作為毛澤東以來中國最有權勢的統治者的地位。

但周四很快就被警察撤走的橫幅上寫着；不要核酸要吃飯/不要封控要自由/不要謊言要尊嚴/不要文革要改革/不要領袖要選票/不要奴才做公民/罷課罷工罷免獨裁國賊習近平。

一位目擊者周五向法新社確認了這些橫幅，但不願透露姓名。 他說許多人都看到了這些橫幅，但 ："我不想給當局惹麻煩，"他補充說這些橫幅很快就被警察撤走了。

法新社報道，周四橫幅出現後，記者注意到，周五北京的橋樑加強了監控，在張貼標語的四通橋附近可以看到大量警力。

另外，網絡上也出現了天橋上設立帳篷崗亭，旁邊站着身着安保服裝人員的照片。也有網友說，北京在重大會議前通常都會加強對天橋的控制，目的之一是為了防止有人自殺。

法新社稱，中國互聯網上的審查制度也再次被加強。在社交網絡微博上搜索關鍵詞 "北京"等都只顯示來自認證賬戶的結果，而不是通常的用戶信息。

中國網絡審查人員需要刪除對國家政策進行不良描述或可能造成動蕩的內容。如果不使用基於VPN的規避軟件，許多外國媒體網站也無法使用。

在二十大前，政府也利用天橋進行宣傳，網友還分享的橫幅上則寫着“更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，創造新時代中國特色的社會主義偉大事業”，更長的還有 “習近平新時代中國=特色的社會主義思想是全黨全國人民為實現中華民族偉大復興而奮鬥的行動指南”這些非常冗長的文革標語是宣傳。